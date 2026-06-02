“Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm” - niềm vui của học sinh vùng biên

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa phát biểu. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa nhấn mạnh, xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới không chỉ là nhiệm vụ xây dựng cơ bản thông thường mà là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, toàn bộ hệ thống chính trị phải chuyển ngay sang trạng thái cao điểm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày 30/8/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đề nghị, các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, vật tư, tổ chức thi công liên tục, tranh thủ từng ngày, từng giờ thời tiết thuận lợi, chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và UBND tỉnh về cam kết tiến độ…

Các sở, ngành, địa phương, phải coi việc hỗ trợ các công trình là nhiệm vụ ưu tiên; giải quyết ngay các công việc thuộc thẩm quyền, không để hồ sơ chờ người, không để công việc chờ ý kiến, không để vướng mắc tồn tại kéo dài.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1 và Đoàn công tác thăm, tặng quà lực lượng quân đội tại Km52 địa phận xã Đông Khê. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Đối với các xã nơi triển khai dự án, tiếp tục huy động lực lượng tại chỗ, bảo đảm hậu cần, an ninh, an toàn để các đơn vị thi công và lực lượng quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để lực lượng Quân khu 1 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho rằng, 100 ngày tới sẽ là giai đoạn quyết định. Kết quả của chiến dịch sẽ được đo bằng những ngôi trường hoàn thành đúng hạn, bằng niềm vui của học sinh vùng biên trong ngày khai giảng năm học mới 2026 - 2027.

Tại buổi lễ, Quân khu 1 bàn giao 440 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia hỗ trợ xây dựng các trường học biên giới trên địa bàn tỉnh, thể hiện sâu sắc phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và tình cảm gắn bó giữa lực lượng vũ trang với nhân dân vùng biên cương.

Trung Tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1 phát biểu. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Phát biểu bàn giao lực lượng, Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1 yêu cầu, các cơ quan của Quân khu theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo, phối hợp điều hành các lực lượng triển khai hỗ trợ xây dựng tại các trường bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, dân vận trong thực hiện nhiệm vụ.

Các đơn vị có lực lượng hỗ trợ thi công tổ chức giáo dục quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng trường liên cấp; phân công giao nhiệm vụ cụ thể, chặt chẽ; tổ chức chỉ huy, quản lý, bảo đảm hiệu quả, chất lượng, an toàn trong lao động và chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật dân vận….

Thực hiện Kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới trên phạm vi cả nước, tỉnh Cao Bằng đang triển khai xây dựng đồng loạt 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới với mục tiêu hoàn thành để phục vụ năm học mới 2026 - 2027./.