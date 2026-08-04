Chia sẻ kinh nghiệm ươm tạo startup công nghệ, đổi mới sáng tạo

Ông Đoàn Hải Nam, Giám đốc Đầu tư Công ty Cổ phần Thinkzone trình bày chuyên đề "Chủ động đặt hàng ươm tạo để có các startup chất lượng cao cho danh mục đầu tư". Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN

Nhiều chuyên gia, nhà khoa học, diễn giả từ tổ chức hoa học - công nghệ trong nước, quốc tế đã chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quốc tế để ươm tạo các startup công nghệ, thúc đẩy việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đưa những giá trị đổi mới sáng tạo chinh phục thị trường. Các tham luận đã khái quát một bức tranh tổng thể về hành trình từ ý tưởng công nghệ đến thị trường: bắt đầu từ một hệ sinh thái được kết nối hiệu quả; phát hiện đúng nhu cầu thị trường thông qua dữ liệu; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu; kiến tạo doanh nghiệp đủ năng lực và đưa những giá trị đổi mới sáng tạo chinh phục thị trường toàn cầu theo hướng bền vững.

Các chuyên gia đều nhìn nhận, việc xây dựng đội ngũ startup là một yếu tố quan trọng để có đội ngũ đủ năng lực vận hành công nghệ. Chia sẻ về mô hình kiến tạo doanh nghiệp, chủ động đặt hàng ươm tạo để có các startup chất lượng cao, ông Đoàn Hải Nam, Giám đốc đầu tư, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư ThinkZone cho rằng Hải Phòng có nền kinh tế sôi động đặt ra đa dạng bài toán cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo như: cảng biển và logistics, công nghiệp nặng và đóng tàu, năng lượng và kinh tế tuần hoàn… Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động đầu tư khởi nghiệp công nghệ của Hải Phòng còn hạn chế nên còn dư địa lớn để các doanh nghiệp Hải Phòng đẩy mạnh đặt hàng và ươm tạo công nghệ. Theo ông Đoàn Hải Nam, mô hình đặt hàng và ươm tạo startup công nghệ là việc phối kết hợp giữa doanh nghiệp, trung tâm ươm tạo và hệ sinh thái để hình thành nguồn startup. Từ đó, Hiệp hội doanh nghiệp đặt đề bài, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học – Công nghệ nhận đề bài; truyền thông tìm kiếm và tuyển chọn startup, đội ngũ phát triển giải pháp từ các trường đại học, viện nghiên cứu, mạng lưới startup địa phương, khu vực sau đó ươm tạo và nhân rộng, kết nối nhà đầu tư, quỹ đầu tư, khách hàng tiềm năng. Để ươm tạo hiệu quả, việc đặt đề bài phải gắn với nhu cầu thực và đủ lớn. tìm kiếm startup phải có tư duy nhìn rộng, nhìn lớn, tránh tư duy gia công, chỉ làm nhỏ mà không nhìn thấy hướng nhân rộng. Đối với việc nhân rộng, cần xây dựng mạng lưới nhà đầu tư và quỹ, xây dựng những trường hợp thành công để tăng tính thuyết phục với khách hàng.

Ông Chu Hậu Nham, Kỹ sư trưởng Cục Phát triển Dữ liệu lớn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc chia sẻ về lộ trình phát triển các ngành đặc trưng của Quảng Tây, thực tiễn xây dựng hệ thống hỗ trợ toàn diện cho phát triển ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) của Quảng Tây. Tỉnh đã thành lập tổ công tác chuyên trách về phát triển trí tuệ nhân tạo, ban hành hàng chục chính sách hỗ trợ, bao phủ toàn bộ chuỗi từ nghiên cứu, phát triển công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, mở rộng ra thị trường quốc tế đến triển khai ứng dụng. Quảng Tây là địa phương đầu tiên ở Trung Quốc xây dựng cơ chế “treo bảng – nhận nhiệm vụ” trong lĩnh vực AI xuyên biên giới hướng tới thị trường ASEAN với phương châm: “Thị trường ASEAN nêu bài toán – nền tảng Quảng Tây công bố nhiệm vụ - doanh nghiệp hai bên cùng hợp tác giải quyết”. Nhờ cơ chế này, nhiều doanh nghiệp AI tư nhân đã đưa thành công sản phẩm ra thị trường nước ngoài.

Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm phong phú từ thực tiễn một số quốc gia nhiều thành tựu về khoa học công nghệ như: Bài học về tính đồng bộ của hệ sinh thái và kết nối thị trường từ Singapore; Kinh nghiệm ươm tạo và thương mại hóa sáng chế công nghệ đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm ra thị trường toàn cầu đến từ đại diện Quản lý khu vực Hà Nội của Chương trình khởi nghiệp Thụy Sỹ...

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng Nguyễn Cao Thắng cho biết, Hải Phòng đang đứng trước cơ hội chưa từng có với những "chìa khóa vàng" là Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 226/2025/QH15 của Quốc hội cùng chương trình hành động của thành phố thực hiện các nghị quyết. Các ý kiến của chuyên gia là những gợi mở quý báu đối với Hải Phòng trong hành trình thương mại hóa công nghệ. Sở sẽ tiếp thu các ý kiến, bài học từ chia sẻ tại diễn đàn, để hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát huy hiệu quả cơ chế đặc thù thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, viện trường, doanh nghiệp và các quỹ đầu tư, sớm đưa Hải Phòng đạt mục tiêu lọt vào top 200 thành phố đổi mới sáng tạo toàn cầu vào năm 2030./.