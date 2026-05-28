Chia sẻ kinh nghiệm học thuật và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu Việt Nam và Hàn Quốc

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Thanh Hương - TTXVN Phát biểu khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc được thành lập từ năm 1992. Hiện nay, quan hệ giữa hai nước không chỉ phát triển mạnh mẽ về kinh tế, thương mại và đầu tư mà còn mở rộng sâu sắc trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân.

Đáng chú ý, tại cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung diễn ra vào tháng 4/2026 “hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng thúc đẩy hợp tác song phương và các mục tiêu phát triển của mỗi nước”.



Trong bối cảnh đó, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi tin tưởng rằng, với sự tham gia của các học giả, chuyên gia hàng đầu đến từ Việt Nam và Hàn Quốc, hội thảo sẽ mang lại nhiều góc nhìn mới, nhiều luận giải có giá trị cả về phương diện lịch sử, lý luận và thực tiễn đối với các vấn đề quốc tế và ngoại giao ở Đông Á hiện đại.



Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Xuân Vinh cho rằng, Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995 trở thành dấu mốc quan trọng. Từ chỗ phải ứng phó với cấu trúc thế giới hai cực và tìm cách phá thế bao vây, cấm vận, Việt Nam từng bước thích ứng với môi trường quốc tế mới để hội nhập sâu rộng hơn vào khu vực và thế giới. Quá trình đó diễn ra theo hướng chuyển từ "hội nhập" sang "chủ động và tích cực hội nhập quốc tế", đồng thời từng bước nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong việc tham gia xây dựng, định hình các thể chế đa phương và trật tự chính trị - kinh tế quốc tế. ASEAN, trong tiến trình đó, vừa là môi trường hợp tác khu vực quan trọng, vừa là cầu nối giúp Việt Nam mở rộng quan hệ đối ngoại, của tình hình khu vực và thế giới. thúc đấy hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao chính sách.



Đánh giá triển vọng hợp tác, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thắm cho rằng, với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc với Hàn Quốc, Việt Nam cần quản lý và định hình mối quan hệ này sao cho phù hợp, không chỉ là về quy mô mà còn là về chất và chiều sâu chiến lược mang tính dài hạn trong một trật tự khu vực và thế giới đang biến đổi nhanh chóng. Việt Nam cũng cần tận dụng các cơ hội hợp tác phát sinh từ chính sách ngoại giao của Hàn Quốc bao gồm tăng cường hợp tác công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuỗi cung ứng, hợp tác chuyển đổi số, năng lượng xanh cũng như tăng cường hợp tác trong các kênh ngoại giao đa phương, khẳng định là đối tác đồng kiến tạo trong giai đoạn mới.



Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung thảo luận những nhóm nội dung về những vấn đề lý luận và thực tiễn ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc; chia sẻ kinh nghiệm học thuật và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa hai nước.../.