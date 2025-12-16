Chế biến nông sản Thủ đô - Dư địa lớn cho gia tăng giá trị

Việc chưa hình thành được các doanh nghiệp quy mô lớn đóng vai trò “đầu tàu” cũng khiến ngành chế biến nông sản Thủ đô khó tạo đột phá

Bên cạnh đó, công suất hoạt động trung bình của các cơ sở chế biến chỉ đạt 36%, phản ánh tình trạng thiếu ổn định về nguồn nguyên liệu và sự lỏng lẻo trong liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Việc chưa hình thành được các doanh nghiệp quy mô lớn đóng vai trò “đầu tàu” cũng khiến ngành chế biến nông sản Thủ đô khó tạo đột phá về công nghệ, chuỗi liên kết và mở rộng thị trường.

Dù đã có một số doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư đổi mới, song tỷ lệ áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như GMP, ISO 22000 hay HACCP mới chỉ đạt khoảng 20%.

Trong khi đó, thị trường đang xuất hiện những nhu cầu mới đầy tiềm năng. Những năm gần đây, thực phẩm chế biến sẵn và thực phẩm ăn liền ngày càng được người tiêu dùng đô thị ưa chuộng nhờ tính tiện lợi, chất lượng bảo đảm và giá cả hợp lý. Đây là cơ hội để ngành chế biến nông sản Hà Nội phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng cao như rau, củ cắt gọt, trái cây sấy, thịt chế biến, thủy sản đóng gói và các sản phẩm ăn nhanh.

Để tận dụng hiệu quả cơ hội này, các doanh nghiệp cần tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn cốt lõi, từ nâng cấp công nghệ, chuẩn hóa quy trình quản lý chất lượng, mở rộng quy mô sản xuất đến tăng cường liên kết với vùng nguyên liệu. Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm an toàn Tâm Thành (phường Phú Diễn) Nguyễn Thị Vân Anh cho rằng, các sở, ngành cần có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, đất đai, ưu đãi thuế và đẩy mạnh xúc tiến thương mại. Đồng thời, việc khuyến khích hình thành các chuỗi liên kết nông sản bền vững, lấy doanh nghiệp chế biến làm trung tâm, sẽ góp phần bảo đảm đầu vào ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh của nông sản Thủ đô.

