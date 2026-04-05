Chế biến, mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm OCOP đặc sản địa phương

Khóm Tắc Cậu ở xã Bình An là nguyên liệu sẵn có ở địa phương góp phần tạo nên bánh khóm từ nhiều thập kỷ qua. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển sản phẩm chế biến và mở rộng kênh tiêu thụ không chỉ nâng cao giá trị nông sản mà còn góp phần cải thiện thu nhập, hướng tới phát triển bền vững cho người dân địa phương.

Là một trong những người thành công với món bánh dứa, chị Lư Mỹ Đào (chủ cơ sở bánh khóm Việt Đào), ấp Bình Lợi, xã Châu Thành, An Giang cho biết, đây là món bánh thường được dùng trong các dịp Tết Nguyên Đán hoặc đám tiệc ở địa phương từ nhiều thập kỷ trước, chủ yếu là người dân tự làm tại nhà. Từ sau những năm 2010 nhiều món bánh, mứt thay thế trong các dịp Tết nên bánh dứa dần ít có mặt trên thị trường.

Riêng gia đình chị Đào hơn 2 thập kỷ qua vẫn duy trì làm bánh dứa để dùng trong gia đình, làm quà tặng cho người thân các dịp Tết, đám tiệc và bán cho người dân địa phương, nhưng số lượng chỉ vài chục ký/tháng. Những năm gần đây bánh được nhiều người thích dùng, đặt hàng nhiều hơn nên chị Đào mạnh dạn đầu tư lò nướng bánh, máy xay trộn bột, thuê thêm nhân công phụ làm để tăng số lượng bánh bán ra thị trường.

“Bên cạnh muốn giữ món bánh dứa truyền thống, tôi còn muốn góp phần nâng cao giá trị trái dứa Tắc Cậu, tiêu thụ dứa của bà con nông dân với giá thu mua ổn định, cao hơn so với thương lái ngoài thị trường 1.000 đồng/trái, giúp nhà vườn tăng thu nhập. Tính từ năm 2023 đến nay, trung bình mỗi năm gia đình bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh khoảng 9,5 tấn bánh, giúp nông dân tiêu thụ khoảng 24.000 trái dứa/năm. Cơ sở đang được chính quyền địa phương định hướng hỗ trợ mở rộng quy mô sản xuất, phát triển sản phẩm OCOP để cung ứng cho các cửa hàng, siêu thị”, chị Đào cho biết.

Món bánh khóm của chị Lư Mỹ Đào hiện được giao hàng đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, ấp Bình Lợi, xã Châu Thành cho biết, đã gắn bó với cơ sở bánh khóm Việt Đào hơn 3 năm qua với nguồn thu nhập mỗi ngày hơn 200.000 đồng. Nguồn thu nhập giúp gia đình bà trang trải các chi phí sinh hoạt, ổn định cuộc sống.

“Tôi hơn 50 tuổi rồi nên cũng khó xin vào làm việc ở công ty, nên được làm ở cơ sở bánh dứa này gần nhà rất phù hợp, thuận lợi. Chồng tôi canh tác hơn 2ha lúa, còn tôi đi làm bánh dứa có thêm thu nhập nên lo cho các con học hành đàng hoàng, cuộc sống ngày càng khấm khá hơn”, bà Tú chia sẻ.

So với nhiều nhà vườn trồng khóm ở An Giang, ông Nguyễn Văn Minh, xã Long Thạnh áp dụng mô hình muộn hơn hàng chục năm. Tuy nhiên, với tâm huyết muốn phát triển thương hiệu dứa Tắc Cậu, nâng cao giá trị trái dứa cho người nông dân địa phương, từ năm 2019 ông Minh đã vận động thành lập Hợp tác xã nông nghiệp nông dân trồng dứa Vĩnh Phú với hơn 50 thành viên, sản xuất trên diện tích gần 70ha, sản lượng dứa thu hoạch mỗi năm khoảng 1,3 triệu trái/năm.

Sau 3 năm thành lập Hợp tác xã nông nghiệp nông dân trồng dứa Vĩnh Phú với sự hỗ trợ, hướng dẫn của ngành chuyên môn, đến giữa năm 2022 khóm của Hợp tác xã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, được một số thương lái liên kết thu mua để cung ứng cho các công ty sản xuất, chế biến và cửa hàng bách hóa, siêu thị nên đầu ra và giá bán luôn ổn định, giá bán thường cao hơn so với giá thị trường 1.000 đồng/trái.

“Từ giữa năm 2025 đến nay, gia đình tôi và một số nông dân trồng dứa địa phương bắt đầu làm một số sản phẩm từ dứa như: nước màu dứa, dứa sấy, bánh dứa… với hy vọng phát triển các sản phẩm chế biến sau thu hoạch để nâng cao giá trị, tăng thu nhập, phát triển bền vững nghề trồng dứa. Thời gian đầu chúng tôi sản xuất thủ công và bán lẻ trực tiếp cho người tiêu dùng và đang trong quá trình mở rộng thị trường đến các cơ sở bán tạp hóa, đăng bán trên các nền tảng mạng xã hội, bước đầu được người tiêu dùng đánh giá cao và ủng hộ sản phẩm”, ông Minh chia sẻ thêm.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, tỉnh hiện có 613 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên, có 14 sản phẩm được xếp hạng 5 sao cấp quốc gia và 52 sản phẩm đạt hạng 4 sao. Năm 2026 tỉnh đặt mục tiêu công nhận mới và công nhận lại từ 50 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

Thời gian tới, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh phối hợp với các ngành liên quan, địa phương triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm đặc trưng tiêu biểu. Cùng đó, tăng cường ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc các sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa đối với thủ tục, hồ sơ; tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, chủ thể các sản phẩm nâng cao kỹ năng quảng bá thương hiệu, bán hàng trực tuyến trên các nền tảng số; đẩy mạnh đưa sản phẩm OCOP lên nền tảng số nhằm giúp mở rộng thị trường tiêu thụ./.