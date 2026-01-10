Cháy lớn tại xưởng gỗ và tái chế nhựa ở Lạc Đạo (Hưng Yên)

Anh Nguyễn Văn Thọ, ở xã Lạc Đạo chứng kiến sự việc cho biết, khoảng 20 giờ cùng ngày, người dân thấy ngọn lửa bốc lên từ 1 xưởng gỗ. Ngọn lửa đỏ rực cùng khói bốc lên dữ dội có chiều hướng cháy lan sang các khu nhà xưởng lân cận khiến cho nhiều người dân lo lắng.



Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên đã lập tức có mặt triển khai các phương án dập, lửa và chống cháy lan.



Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại hiện trường, khu vực xảy ra cháy có nhiều nhà xưởng chế biến gỗ và tái chế nhựa. Xung quanh còn có những đống gỗ và ni lon. Một số khu vực nhà xưởng đã bị sập đổ. Diện tích đám cháy có thể lên tới hàng nghìn mét vuông. Khu nhà xưởng bị cháy được xây dựng bằng tường gạch, mái lợp tôn. Nguồn nước cho việc chữa cháy không thuận lợi, do vậy việc dập lửa rất khó khăn.

Hiện nhiều phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp đã được huy động, vài chục cán bộ chiến sỹ Công an xã Lạc Đạo, Công an tỉnh cũng đang chỉ huy, triển khai đội hình chữa cháy, nhằm ngăn chặn đám cháy bùng phát và cháy lan. Khu vực xảy ra cháy nằm cạnh nhiều nhà dân, có nhiều phương tiện và người qua lại nên phần nào ảnh hưởng tới công tác chữa cháy.

Cùng với công tác chữa cháy, sơ tán người dân và đồ vật xung quanh, lực lượng chức năng cũng đang tiến hành phân luồng, hướng dẫn giao thông.

Cơ quan chức năng Công an tỉnh Hưng Yên hiện chưa thông tin về việc thiệt hại liên quan đến con người và tài sản. Nhiều nhân chứng cho biết, có thể thiệt hại về vật chất là khá lớn.



Phóng viên TTXVN tại Hưng Yên sẽ tiếp tục thông tin về vụ cháy./.

