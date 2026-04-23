Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Bảo tàng Trường Sa

Phối cảnh dự án Bảo tàng Trường Sa. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Theo đó, dự án Bảo tàng Trường Sa được xây dựng tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (tiếp giáp với Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma hiện nay). Quy mô dự án có tổng diện tích dự án khoảng 17.100 m3; tổng mức đầu tư: 299,7 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư 100% từ tài trợ của Công ty Cổ phần Vinhomes.



Bảo tàng Trường Sa được xây dựng theo kiến trúc thông qua thi tuyển và đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt trước đó (phương án có mã dự thi HD01 của Công ty TNHH HUNI Việt Nam).



Dự án sau khi hoàn thành sẽ được Công ty Cổ phần Vinhomes bàn giao toàn bộ cho UBND tỉnh Khánh Hòa (hoặc đơn vị được chỉ định) quản lý, vận hành theo quy định.



Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Công ty Cổ phần Vinhomes có trách nhiệm bố trí đủ nguồn vốn để triển khai đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch, thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Dự kiến thời gian xây dựng hoàn thành dự án này trong quý 1/2028.

Nhà đầu tư tuân thủ và thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, lao động, phòng cháy và chữa cháy; không ảnh hưởng đến an ninh - quốc phòng, trật tự xã hội, an toàn giao thông tại khu vực...



Cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương quản lý, giải quyết, giám sát, hướng dẫn nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư; chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền./.