Chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng biên

Khởi công dự án trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã A Lưới 1. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN



Khi hoàn thành, các công trình sẽ tạo điều kiện để học sinh vùng cao được học tập trong môi trường giáo dục tốt hơn, với cơ sở hạ tầng đồng bộ, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng tiếp thêm niềm tin cho người dân về một tương lai đổi thay.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các ngôi trường mới

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, thành phố Huế có 5 xã giáp biên giới trên đất liền gồm: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5. Đây là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, dân cư phân tán, thường sống trên những rẻo núi cao, đời sống còn nhiều khó khăn. Học sinh đến trường phải vượt đồi dốc, suối sâu; giáo viên cũng nỗ lực bám bản, vận động học sinh ra lớp. Để “cõng” con chữ đến được với các em, giáo viên ở các điểm trường cũng phải cố gắng kiên trì bám bản, bám trò, ngày ngày vận động học sinh đến trường.

Hiện nhiều điểm trường lẻ đã xuống cấp, thiếu thiết bị dạy học, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Tuy vậy, những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các xã miền núi của Huế đang dần được đầu tư, chú trọng phát triển giáo dục.

Đầu năm học 2025, hai trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở ở các xã A Lưới 3, A Lưới 4 đã được khởi công xây dựng. Đến nay, nhiều hạng mục như khối hành chính, nhà đa năng, thư viện, nhà ăn, bếp ăn đã được triển khai. Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026, theo kế hoạch đề ra.

Cùng với đó, ngày 19/3 vừa qua, thành phố Huế tiếp tục khởi công ba dự án trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở ở xã: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 5. Các dự án được đầu tư đồng bộ với hệ thống lớp học, phòng bộ môn, thư viện, khu hiệu bộ, ký túc xá, nhà ăn, nhà công vụ giáo viên, nhà đa năng, nhà văn hóa, sân thể thao và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh và giáo viên.

Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã A Lưới 4 đang dần hoàn thành. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết, các dự án được xây dựng bảo đảm tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phục vụ dạy và học, rèn luyện văn hóa, thể chất, tinh thần, điều kiện sinh hoạt và an toàn cho học sinh; góp phần nâng cao tỷ lệ đến trường và hoàn thiện mạng lưới giáo dục tại địa phương. Đồng thời, việc triển khai đồng loạt các dự án thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với khu vực miền núi, biên giới.

Gieo tương lai cho học sinh vùng cao

Để học lấy con chữ, nhiều năm qua em Nguyễn Thiện Phước, học sinh trường Tiểu học Hồng Vân, xã A Lưới 1 phải đi bộ đến trường, vượt những đồi dốc hiểm trở. Vào mùa mưa, con đường đến trường dường như dài hơn, dễ bị chia cắt bởi những cơn lũ hay sạt lở núi. Em Nguyễn Thiện Phước ước mơ được học trong ngôi trường mới khang trang, có khu nội trú sạch sẽ, sân chơi rộng để cùng các bạn học tập, vui chơi.

Có nhiều năm giảng dạy tại điểm trường ở thôn Pâr Ay, thuộc trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy, xã A Lưới 1, cô giáo Lê Thị Lan đã cùng đồng hành với những khó khăn của địa phương, chứng kiến nhiều học sinh phải đi bộ quãng đường dài đến trường. Cô giáo Lan luôn mong muốn các em được học trong ngôi trường hiện đại, có chỗ ăn, ngủ sạch sẽ.

Cô Lan chia sẻ: “Điểm trường tôi giảng dạy đang dần xuống cấp, thiếu phòng học, máy tính, thiết bị dạy học và không có khu nội trú, hệ thống đèn điện không đảm bảo. Sau khi được biết xã A Lưới 1 khởi công ngôi trường nội trú liên cấp mới, với quy mô lớn, hiện đại, tôi rất vui, hạnh phúc. Hy vọng, ngôi trường này sẽ thu hút được nhiều em học sinh đến trường và hưởng thụ nền giáo dục tốt nhất”.

Thầy Hồ Xuân Tài, Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy cho biết: “Mỗi ngày đi đến trường các em học sinh miền núi phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Đồ ăn mang theo của các em chỉ là nắm cơm hoặc gói mì tôm. Tuy vậy, để học được con chữ, không phụ lòng thầy cô, cha mẹ, các em học sinh luôn có tinh thần ham học, vượt khó. Việc khởi công dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã A Lưới 1 có ý nghĩa rất quan trọng đối với học sinh và người dân nơi đây; góp phần xây dựng môi trường giáo dục đồng bộ, hiện đại và bền vững, tạo không gian học tập tốt nhất cho học sinh”.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, A Lưới 1 là một xã biên giới giáp Lào, được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Hồng Thủy, Hồng Vân, Trung Sơn và Hồng Kim (thuộc huyện A Lưới cũ). Địa phương vẫn còn nhiều điểm trường nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, với địa hình hiểm trở, dễ chia cắt. Cơ sở hạ tầng ở một số điểm trường lẻ ngày càng xuống cấp, thiết bị dạy học còn nhiều thiếu thốn.

Ông Nguyễn Văn Hải chia sẻ: “Tại xã A Lưới 1, học sinh chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Để học sinh đến trường đầy đủ, giáo viên phải tích cực vận động phụ huynh. Trước thực tế đó, chính quyền địa phương rất mong được Nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích các em đến trường. Việc khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp mới không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, mà còn tạo tiền đề quan trọng phát triển nguồn nhân lực, ổn định dân cư và giữ vững an ninh khu vực biên giới”.