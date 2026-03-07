Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tiếp Đại sứ Singapore

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Chào mừng Đại sứ Rajpal Singh nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, đồng chí Phạm Gia Túc tin tưởng với kinh nghiệm ngoại giao phong phú, Đại sứ sẽ ghi được nhiều dấu ấn trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Đồng chí Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Singapore là người bạn thân thiết, đối tác kinh tế then chốt, đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế; khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Singapore và Đảng Hành động Nhân dân Singapore, mong muốn không ngừng vun đắp, đưa khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện mới thiết lập đi vào chiều sâu, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Đánh giá cao các kết quả nổi bật trong hợp tác song phương thời gian qua, đặc biệt các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh được duy trì đều đặn, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục là điểm sáng, đồng chí Phạm Gia Túc đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy chính trị, phát huy hiệu quả các khuôn khổ hợp tác hiện có, hướng tới những khuôn khổ quan hệ thực chất, sâu sắc hơn. Trong đó, triển khai hiệu quả Chương trình Hành động về quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030 và các cam kết, thỏa thuận hợp tác đạt được trong các chuyến thăm cấp cao thời gian qua.

Trao đổi về hợp tác kênh Đảng, đồng chí Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác hơn nữa với Đảng Hành động Nhân dân Singapore, làm nền tảng chính trị định hướng cho quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước; đề nghị hai Đảng sớm triển khai cơ chế Đối thoại Chiến lược; tăng cường giao lưu giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, lãnh đạo trẻ, các tổ chức quần chúng; đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ tầm nhìn về phát triển đất nước, giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội cũng như ứng phó với những thay đổi nhanh chóng của tình hình khu vực.

Trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Gia Túc đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Rajpal Singh chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng và đồng chí Phạm Gia Túc được tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới, bày tỏ tin tưởng cùng với việc kiện toàn bộ máy nhà nước sau kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa XVI, Việt Nam sẽ bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, thực hiện thành công 2 mục tiêu 100 năm.

Khẳng định dư địa hợp tác còn rất lớn, Đại sứ nhất trí với các ý kiến chỉ đạo của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng về quan hệ song phương; nhấn mạnh sẽ nỗ lực hết sức thúc đẩy hợp tác song phương, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống, mà còn trong các lĩnh vực tăng trưởng mới, trong đó có việc phát triển VSIP thế hệ thứ hai với hàm lượng khoa học công nghệ cao, kết nối năng lượng sạch thông qua các dự án điện gió, phát triển đô thị bền vững, trao đổi tín chỉ carbon, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, cảng biển…; sớm thực hiện cơ chế Đối thoại Chiến lược trong năm 2026 cũng như mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Đại sứ khẳng định tiếp tục thúc đẩy hai nước phối hợp, ủng hộ chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Diễn đàn tương lai ASEAN 2026 cũng như phát huy hiệu quả năm 2027 khi Việt Nam là Chủ nhà APEC và Singapore là Chủ tịch ASEAN./.