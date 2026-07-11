Chăm sóc sức khỏe đồng bào vùng cao

Trao tặng trang thiết bị y tế và sách chuyên môn cho Trạm Y tế xã Trung Lý (Thanh Hóa). Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Với mong muốn mang chuyên môn, kinh nghiệm và tình cảm của những người con xa quê trở về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, 120 y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, dược sĩ và tình nguyện viên thuộc Câu lạc bộ Thầy thuốc xứ Thanh tại Hà Nội đã trực tiếp khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 người thuộc diện người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo và người dân xã Trung Lý.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho 36 học viên là cán bộ y tế thôn bản, giáo viên, đoàn viên, hội viên phụ nữ, công an viên và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng xã Trung Lý. Đây là lực lượng trực tiếp bám cơ sở, góp phần nâng cao khả năng xử lý ban đầu các tình huống cấp cứu, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân ngay tại cộng đồng.

Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội chia sẻ, giá trị lớn nhất mà chương trình mang lại không chỉ là những lượt khám bệnh, phát thuốc miễn phí hay phần quà thiết thực mà còn là sự sẻ chia, tri ân và niềm tin dành cho người có công, người nghèo và đồng bào vùng khó khăn, thể hiện sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”, góp phần chăm lo sức khỏe cho người có công, gia đình chính sách và hộ nghèo. Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng cao Trung Lý (Thanh Hóa). Ảnh: Hoa Mai - TTXVN



Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Lê Văn Cường thông tin ngành Y tế Thanh Hóa luôn quan tâm, chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân và xác định đây luôn là nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Đối với địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn như xã Trung Lý, hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí đã góp phần nâng cao năng lực y tế cơ sở, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng ngay tại địa phương.

Câu lạc bộ Thầy thuốc xứ Thanh tại Hà Nội thành lập đầu năm 2026, với sự tham gia của hơn 140 hội viên là các giáo sư, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và cán bộ y tế đang công tác tại nhiều bệnh viện lớn trong nước./.