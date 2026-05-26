Chăm lo Tết thiếu nhi cho gần 2.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Chương trình nhằm góp phần thực hiện các Quyền cơ bản của trẻ em, đồng thời là món quà yêu thương mà lãnh đạo Thành phố và các nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội dành tặng cho trẻ em.

Sáng nay (26/5), 928 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các phường, xã khu vực 1 Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại Nhà thiếu nhi Thành phố tham gia “Ngày hội thiếu nhi 1/6”. Tham gia chương trình, bên cạnh việc được vui chơi, các em còn được nhận một phần quà trị giá 600.000 đồng.

Em Giang Ngọc Phụng, phường Bến Thành bày tỏ niềm vui khi nhận được sự quan tâm của các lãnh đạo, các nhà hảo tâm. Em chia sẻ: “Hôm nay, con dậy thật sớm và rất vui khi đến đây được vui chơi, được gặp gỡ với các bạn bè khác và còn được nhận quà. Chúng con biết ơn các lãnh đạo và các nhà hảo tâm rất nhiều vì đã quan tâm đến chúng con”.

Ông Trần Ngọc Triệu, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong những năm qua, đơn vị này luôn đặt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho trẻ em trên địa bàn. Đặc biệt, với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật… càng được quan tâm nhiều hơn. “Ngày hội thiếu nhi 1/6” là chương trình được tổ chức định kỳ hằng năm với mong muốn mang đến cho trẻ niềm vui, một ngày hội tràn ngập tiếng cười để bù đắp, sẻ chia và tiếp thêm động lực cho các em nhỏ chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Lãnh đạo Sở Y tế cũng kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chung tay, đồng hành hỗ trợ để không một trẻ yếu thế nào bị bỏ lại phía sau.

Theo kế hoạch của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, “Ngày hội thiếu nhi 1/6” năm 2016 sẽ được tổ chức tại 3 khu vực trên địa bàn Thành phố, trao tặng 1.728 phần quà có giá trị hơn 1 tỷ đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các phường, xã, đặc khu; trẻ em đang học tập, nuôi dưỡng và chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội.

Thống kê cho thấy hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 32.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tháng 12/2025, Hội đồng nhân dân Thành phố đã thông qua Nghị quyết 80/2025/NQ-HĐND quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Theo đó, năm 2026, Thành phố dành 570 tỷ đồng hỗ trợ cho đối tượng trẻ em này./.