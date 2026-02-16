Chăm lo Tết chu đáo cho lực lượng "trực chiến" tại cửa khẩu

Tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 (Tân Thanh) sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, chính quyền xã Hoàng Văn Thụ, lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan… đã trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết chủ hàng, lái xe đang lưu trú, chờ thông quan hàng hóa. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng sự quan tâm, động viên kịp thời, giúp lái xe vơi bớt nỗi nhớ nhà trong thời khắc năm mới.

Đại diện các đơn vị tặng quà và chúc Tết các chủ hàng và lái xe đường dài có phương tiện chở hàng hoá xuất khẩu. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Anh Nguyễn Tuấn Hòa, lái xe container quê ở tỉnh Nghệ An xúc động nói: "Đây là năm thứ hai tôi đón Tết ở cửa khẩu. Những ngày Tết nhớ gia đình nhưng được lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tới thăm hỏi, tặng quà, động viên tôi rất vui và phấn khởi. Sự quan tâm ấy chính là nguồn động viên tinh thần to lớn để chúng tôi yên tâm chờ đợi, chờ đến ngày cửa khẩu thông quan".



Anh Lê Văn Thắng, lái xe container đến từ tỉnh Tây Ninh cũng chia sẻ, Tết này không kịp về nhà nhưng ở đây anh em lái xe rất tình cảm. Có lực lượng chức năng quan tâm, đảm bảo an ninh, chúng tôi cũng yên tâm hơn, coi đây như ngôi nhà chung trong những ngày Tết.



Ông Vũ Việt Hải, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, đơn vị thăm, tặng quà và chúc Tết các chủ hàng, lái xe đường dài có phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu đang đỗ, lưu trú tại khu vực cửa khẩu, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 (Tân Thanh), lối thông quan khu vực mốc 1104-1105 (Cốc Nam) không kịp trở về địa phương, gia đình đón Tết. Mức hỗ trợ mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng gồm quà và tiền mặt, với gần 100 suất quà. Đây là hoạt động thường niên của đơn vị, mong muốn các lái xe yên tâm, chấp hành tốt quy định của pháp luật, phối hợp cùng lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực cửa khẩu.



Song song với hoạt động thăm hỏi, tặng quà, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực lưu trú của chủ hàng, lái xe được các lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng. Các tổ công tác liên ngành tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi vi phạm, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự trong dịp Tết. Khu vực bãi xe, nơi ăn ở tạm thời của lái xe được rà soát, kiểm tra thường xuyên. Công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm được đẩy mạnh nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt an toàn, lành mạnh cho người lưu trú dài ngày.



Ngoài ra, lực lượng chức năng tại các cửa khẩu tích cực tuyên truyền, nhắc nhở chủ hàng, lái xe nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản, chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, không tụ tập gây mất trật tự công cộng trong những ngày nghỉ Tết.



Thiếu tá Dương Thanh Tiệp, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn cho hay, thời gian cửa khẩu nghỉ Tết không có hoạt động xuất, nhập khẩu cũng là thời điểm nhạy cảm. Tại khu vực bến bãi vẫn có lượng người và phương tiện tập trung, do đó, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ nhằm đảm bảo tốt an ninh trật tự, để lái xe yên tâm đón Tết xa nhà, không xảy ra vụ việc phức tạp.



Với sự chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng chức năng cùng sự đồng thuận, chấp hành tốt của chủ hàng, lái xe, khu vực cửa khẩu trên địa bàn Lạng Sơn vẫn luôn giữ được sự ổn định, an toàn. Dù không được sum họp bên gia đình nhưng Tết nơi cửa khẩu vẫn luôn là điều đặc biệt riêng có, ở đó có sự ấm áp của nghĩa tình, lan tỏa niềm tin và hy vọng cho một năm mới an lành, thuận lợi./.