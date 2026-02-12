Chăm lo Tết cho trẻ em, người cao tuổi

Đoàn công tác trao Thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước và quà đến cụ Trương Ngọc Ba, ấp Tân Hưng. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Đoàn đến thăm, chúc thọ, mừng thọ cụ Phan Văn Đại, ấp Nhơn Lộc 1A; cụ Lê Văn Tư, ấp Nhơn Lộc 1A; cụ Trương Ngọc Ba, ấp Tân Hưng.

Tại các điểm đến, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố ân cần thăm hỏi, chúc thọ, trao Thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước và quà gồm 1,3 triệu đồng tiền mặt, 5m vải lụa đến các cụ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn các cụ sống vui, sống khỏe, tiếp tục là điểm tựa tinh thần, giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, truyền thống gia đình cho con cháu; tiếp tục góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động con cháu đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị UBND xã Phong Điền tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo cho người cao tuổi, thông tin đầy đủ đến người cao tuổi cũng như bà con nhân dân về các chính sách chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội trên địa bàn.

Các cụ cao tuổi gửi lời cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và thành phố đến người cao tuổi và cho rằng, thời gian qua, chính quyền địa phương thực hiện rất tốt công tác chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi. Các cụ cho biết, sẽ tiếp tục giáo dục con cháu trở thành công dân có ích cho xã hội, bản thân sẽ thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Thành phố Cần Thơ hiện có 220 cụ tròn 100 tuổi, trên 567.700 người cao tuổi. Thời gian qua, thành phố luôn quan tâm chỉ đạo công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các phong trào văn hóa – xã hội. Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ tăng hằng năm; tỷ lệ người cao tuổi tham gia bảo hiểm y tế đạt 89,58%; nhiều mô hình chăm sóc người cao tuổi được triển khai hiệu quả; hơn 37.430 người cao tuổi tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh.

Trao tặng quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Chiều tối ngày 11/2, tại phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026, tặng quà Tết cho 600 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trị giá mỗi phần quà là 1 triệu đồng tiền mặt và thực phẩm Tết.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, toàn thành phố Cần Thơ có hơn 600.000 trẻ em, trong đó có hơn 9.000 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt và có hơn 53.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Chương trình Xuân yêu thương mang mùa xuân ấm áp cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được vui Tết cổ truyền của dân tộc. Những phần quà được trao tặng là tấm lòng, sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ trong và ngoài thành phố. Mỗi món quà là một lời động viên, một thông điệp yêu thương gửi tới các em, để tiếp thêm nghị lực cho các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và rèn luyện.../.