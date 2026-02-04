Tin tức
Chăm lo Tết cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số
Trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tới Thượng tọa Thích Thanh Lâm và Ban trụ trì chùa Bầu, ông Lương Đức Minh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Thượng tọa và các tăng, ni, phật tử trong việc phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.
Ông mong muốn thời gian tới, Thượng tọa Thích Thanh Lâm và Ban trụ trì chùa Bầu tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, trách nhiệm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tăng, ni, phật tử đoàn kết, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao ý thức công dân, tham gia đầy đủ, trách nhiệm vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Đến thăm, tặng quà Tết 60 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Tam Đảo và Đạo Trù, ông Lương Đức Minh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các già làng, trưởng thôn, người có uy tín; thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025, nhất là những kết quả nổi bật trong thu hút đầu tư, thu ngân sách và thực hiện chính sách dân tộc, an sinh xã hội trên địa bàn.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao vai trò của đội ngũ người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, tham gia bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ông Lương Đức Minh chúc các già làng, trưởng thôn, người có uy tín và gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm, tiếp tục là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Bính Ngọ 2026, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Phú Thọ, hơn 3,666 tỷ đồng được trích chuyển về Quỹ “Vì người nghèo” các xã, phường và đơn vị liên quan để hỗ trợ 2.820 suất quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, mức hỗ trợ 1,3 triệu đồng/suất (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và túi gạo trị giá 300.000 đồng).
*Cùng đồng bào vùng biên đón Tết
Cùng ngày, tại xã Lộc Bình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND xã tổ chức Chương trình “Chợ Tết nhân ái” cấp tỉnh năm 2026.
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn Vũ Thị Quyên cho biết, Chương trình “Chợ Tết nhân ái” được tổ chức với quy mô 12 gian hàng, trong đó, có 2 gian hàng 0 đồng, phục vụ 500 hộ hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 600.000 đồng. Bên cạnh hoạt động mua hàng miễn phí, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa gồm: Viết chữ thư pháp đầu Xuân, trò chơi dân gian, trưng bày sản phẩm tiêu biểu của địa phương…Tổng giá trị quà tặng tại chương trình là hơn 300 triệu đồng.
Từ nay đến trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục tổ chức Chương trình “Chợ Tết nhân ái” tại một số xã trên địa bàn với mong muốn hỗ trợ, giúp những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón Tết đủ đầy, đầm ấm hơn. Hội sẽ tặng hơn 1.000 suất quà, hàng miễn phí cho bà con ở các địa phương. Toàn bộ kinh phí tổ chức trích từ nguồn vận động được của tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và nguồn hợp pháp khác.
Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Bình Triệu Thanh Hùng nhấn mạnh, trên địa bàn vẫn còn nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn. Sự đồng hành, sẻ chia quý báu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tạo nguồn lực thiết thực để chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn cho người nghèo, người yếu thế trong dịp Tết đến, Xuân về.
Thời gian tới, cùng với hỗ trợ các hộ dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, cấp ủy, chính quyền xã Lộc Bình tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan, thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác an sinh xã hội, góp phần hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, phấn đấu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn./.