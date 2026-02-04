Chăm lo Tết cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tới Thượng tọa Thích Thanh Lâm và Ban trụ trì chùa Bầu, ông Lương Đức Minh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Thượng tọa và các tăng, ni, phật tử trong việc phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn và lãnh đạo xã Lộc Bình trao quà cho các hộ cận nghèo tại chương trình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Ông mong muốn thời gian tới, Thượng tọa Thích Thanh Lâm và Ban trụ trì chùa Bầu tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, trách nhiệm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tăng, ni, phật tử đoàn kết, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao ý thức công dân, tham gia đầy đủ, trách nhiệm vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến thăm, tặng quà Tết 60 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Tam Đảo và Đạo Trù, ông Lương Đức Minh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các già làng, trưởng thôn, người có uy tín; thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025, nhất là những kết quả nổi bật trong thu hút đầu tư, thu ngân sách và thực hiện chính sách dân tộc, an sinh xã hội trên địa bàn.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao vai trò của đội ngũ người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, tham gia bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ông Lương Đức Minh chúc các già làng, trưởng thôn, người có uy tín và gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm, tiếp tục là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Bính Ngọ 2026, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Phú Thọ, hơn 3,666 tỷ đồng được trích chuyển về Quỹ “Vì người nghèo” các xã, phường và đơn vị liên quan để hỗ trợ 2.820 suất quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, mức hỗ trợ 1,3 triệu đồng/suất (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và túi gạo trị giá 300.000 đồng).