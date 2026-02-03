Chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người có công và công nhân

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026) và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 3/2, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy đã đến thăm, trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội.

Hoạt động này thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của lđối với đội ngũ công nhân lao động – lực lượng trực tiếp đảm nhiệm công việc duy trì, vận hành hệ thống thoát nước, góp phần bảo đảm môi trường đô thị và đời sống sinh hoạt của người dân Thủ đô, nhất là dịp Tết.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp bền bỉ của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội; đồng thời nhấn mạnh, đây là lĩnh vực đặc thù, điều kiện làm việc nặng nhọc, thường xuyên đối mặt với khó khăn, nhất là trong mùa mưa bão, song đội ngũ người lao động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những đóng góp âm thầm nhưng thiết thực của công nhân ngành thoát nước đã góp phần hạn chế tình trạng ngập úng, giữ gìn cảnh quan và môi trường đô thị, phục vụ trực tiếp đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hà Nội.

Tại chương trình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã trao 50 suất quà Tết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới đoàn viên, người lao động Công ty. Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và túi quà trị giá 300 nghìn đồng.

Những phần quà được trao trong dịp cận Tết không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần kịp thời, giúp người lao động yên tâm công tác, chuẩn bị đón Tết vui tươi, đầm ấm. Đây cũng là một trong các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động do tổ chức Công đoàn triển khai, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia đối với người lao động.

Thay mặt tập thể cán bộ, công nhân viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội Phan Hoài Minh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Quốc hội và tổ chức Công đoàn; đồng thời khẳng định, tập thể Công ty sẽ tiếp tục đoàn kết, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Nhiều đoàn viên, người lao động Công ty bày tỏ sự phấn khởi, xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo và tổ chức Công đoàn; coi đây là nguồn động viên để gắn bó với nghề, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới.