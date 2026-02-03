Tin tức
Chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người có công và công nhân
Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026) và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 3/2, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy đã đến thăm, trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội.
Hoạt động này thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của lđối với đội ngũ công nhân lao động – lực lượng trực tiếp đảm nhiệm công việc duy trì, vận hành hệ thống thoát nước, góp phần bảo đảm môi trường đô thị và đời sống sinh hoạt của người dân Thủ đô, nhất là dịp Tết.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp bền bỉ của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội; đồng thời nhấn mạnh, đây là lĩnh vực đặc thù, điều kiện làm việc nặng nhọc, thường xuyên đối mặt với khó khăn, nhất là trong mùa mưa bão, song đội ngũ người lao động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Những đóng góp âm thầm nhưng thiết thực của công nhân ngành thoát nước đã góp phần hạn chế tình trạng ngập úng, giữ gìn cảnh quan và môi trường đô thị, phục vụ trực tiếp đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hà Nội.
Tại chương trình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã trao 50 suất quà Tết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới đoàn viên, người lao động Công ty. Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và túi quà trị giá 300 nghìn đồng.
Những phần quà được trao trong dịp cận Tết không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần kịp thời, giúp người lao động yên tâm công tác, chuẩn bị đón Tết vui tươi, đầm ấm. Đây cũng là một trong các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động do tổ chức Công đoàn triển khai, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia đối với người lao động.
Thay mặt tập thể cán bộ, công nhân viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội Phan Hoài Minh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Quốc hội và tổ chức Công đoàn; đồng thời khẳng định, tập thể Công ty sẽ tiếp tục đoàn kết, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Thủ đô.
Nhiều đoàn viên, người lao động Công ty bày tỏ sự phấn khởi, xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo và tổ chức Công đoàn; coi đây là nguồn động viên để gắn bó với nghề, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới.
* Chung tay, góp sức để mọi gia đình đều có Tết
Cùng với nguồn hỗ trợ của Trung ương, thành phố Hải Phòng, nhiều địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã dành nguồn xã hội hóa để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn với mong muốn ai cũng có Tết đầm ấm, yêu thương.
Dịp này, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tới thăm, tặng 80 suất quà tới 80 trường hợp chính sách, người có công tại các xã, phường Nghi Dương, Vĩnh Thịnh, An Biên và Đông Hải.
Ông Nguyễn Hồng Phong, sinh năm 1945, ở tại 48 Vũ Chí Thắng, phường An Biên là người có công được Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng tới thăm dịp này. Ông Nguyễn Hồng Phong cho biết, bản thân là cựu Trưởng đoàn lái tàu không số, là thương binh loại A, hạng thương tật 3/4, tỷ lệ tổn thương cơ thể 41% đồng thời là người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học. Vượt lên những vấn đề về sức khỏe, ông luôn lạc quan, vui vẻ, tiếp tục sống gương mẫu, thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Tại các buổi thăm, tặng quà, ông Lã Thanh Tân, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng cho biết, Đảng, Nhà nước, thành phố luôn ghi nhận những đóng góp to lớn trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ đi trước, đồng thời gửi lời chúc các gia đình đón một năm mới an vui, hạnh phúc.
Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Thành, Hải Phòng trao 366 suất quà cho người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là những người yếu thế song chưa được nhận quà từ các tổ chức, cá nhân khác.
Ông Đồng Văn Từng, sinh năm 1979 là trường hợp có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Dịp Tết này, ông tiếp tục được ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Công ty Cơ khí xây dựng HTC, xã Kim Thành tặng quà. Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết, dịp Tết này Công ty sẽ tặng quà cho 10 cá nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động hằng năm của đơn vị với mong muốn chia sẻ, hỗ trợ mọi người để ai cũng có Tết an vui, đầy đủ hơn.
Bà Vũ Thị Cúc, thôn Phú Nội, xã Kim Thành hiện đang sống một mình và hay bị ốm đau. Căn nhà nhỏ của bà đã xây dựng hơn 20 năm nên đã xuống cấp, đặc biệt là phần mái. Dịp Tết này, Mặt trận Tổ quốc xã Kim Thành đã dành nguồn quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ bà 30 triệu đồng để lợp lại và sơn sửa toàn bộ ngôi nhà. Là một trong bốn hộ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kim Thành hỗ trợ kinh phí sửa nhà đợt này, bà hạnh phúc cho biết, từ bây giờ, bà không phải lo mưa nắng. Trong mùa Xuân mới, được sống ở căn nhà sạch sẽ, khang trang, bà rất phấn khởi.
Theo ông Lê Văn Nên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Thành: Những món quà trao tặng dịp này còn là sự gửi gắm tình cảm của đảng bộ, chính quyền nhân dân xã mong mọi người, mọi nhà đều có mùa Xuân đầm ấm, hạnh phúc.
Thông tin từ Sở Nội vụ Hải Phòng, dịp Tết này, thành phố tiếp tục dành quà tặng trị giá 5,5 triệu đồng cho ba nhóm. Nhóm thứ nhất gồm những người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng theo quy định của pháp luật là thương binh và người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% trở lên (gồm cả thương binh loại B được xác nhận từ 31/12/1993 trở về trước); bệnh binh (gồm cả bệnh binh 3/3 được xác nhận từ 31/12/1993 trở về trước) mất sức lao động do bệnh tật từ 41% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế bị địch bắt tù đày; người có công giúp đỡ cách mạng. Nhóm thứ hai gồm thân nhân liệt sĩ đang hưởng chế độ tuất liệt sĩ hằng tháng. Nhóm thứ ba gồm những người hưởng chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Các nhóm khác được tặng quà theo các quy định chi tiết kèm theo./.