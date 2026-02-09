Chăm lo Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách

Ông Lê Hữu Quyền, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Hóa trao quà Tết cho các hộ ngèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: TTXVN phát Theo đó, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã trao hơn 600 suất quà Tết gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tổng trị giá các phần quà là hơn 600 triệu đồng, đây là nguồn kinh phí do tập thể cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống đóng góp. Những phần quà có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với đời sống của người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Ông Lê Hữu Quyền, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Hóa cho biết, bên cạnh nhiệm vụ triển khai tín dụng chính sách, Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Hóa luôn chú trọng công tác an sinh xã hội, coi đây là trách nhiệm và tình cảm của đội ngũ cán bộ, người lao động trong việc đồng hành với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hoạt động thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp Xuân Bính Ngọ nhằm kịp thời chia sẻ, động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp người dân đón Tết cổ truyền ấm áp, đủ đầy hơn. Hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội luôn đồng hành với các hộ gia đình trong việc vay vốn và sử dụng vốn vay hiệu quả, góp phần tạo thêm việc làm mới, cải thiện cuộc sống gia đình.

Góp phần chăm lo Tết cho các các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ngày 8/2, Hội Nông dân xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa tổ chức chương trình trao 700 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hội viên nông dân khó khăn trên địa bàn xã. Trong dịp này, các cấp hội đã phối hợp tổ chức trao gần 1.000 suất quà với tổng trị giá gần 500 triệu đồng ở các xã: Đông Sơn, Na Mèo, Quảng Phú, Vạn Xuân, Quảng Chính, Tiên Trang, Sầm Sơn, Kiên Thọ, Yên Định, Văn Nho... Ngoài ra, Hội nông dân các cấp trao tặng gần 300 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng tại các phường: Bỉm Sơn, Quang Trung và xã Thọ Lập.

Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa trao hơn 600 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương. Ảnh: TTXVN phát

Cũng trong ngày 8/2, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình trao 100 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc màu da cam và trẻ em khuyết tật nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026 tại xã Quảng Yên và xã Định Tân. Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Trong những năm qua, hoạt động an sinh xã hội đã được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đặc biệt quan tâm, nhất là mỗi dịp Tết. Thông qua chuỗi hoạt động an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán, cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm xã hội, lan tỏa hình ảnh doanh nhân năng động, bản lĩnh, giàu lòng nhân ái./.