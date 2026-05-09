Chăm lo sức khỏe người lao động từ những hoạt động thiết thực

Đoàn viên, người lao động hiến máu nhân đạo. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Tại chương trình, hơn 300 đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện nhân đạo. Đồng thời, Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang tư vấn, khám mắt, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 đoàn viên, người lao động; Tập đoàn Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức khám răng, tư vấn điều trị cho đoàn viên, người lao động.

Ông Đỗ Trần Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang cho biết, “Ngày hội vì sức khỏe người lao động” góp phần làm cho Tháng Công nhân trở nên ý nghĩa, nhân văn hơn, đồng thời khẳng định việc chăm lo sức khỏe, hạnh phúc của người lao động luôn là ưu tiên hàng đầu. Hoạt động hiến máu tình nguyện của đoàn viên, người lao động là nghĩa cử cao đẹp, lan tỏa tinh thần nhân đạo, góp phần cứu sống người bệnh, thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia của giai cấp công nhân đối với cộng đồng.

Tư vấn khám răng cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Hoạt động nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị "Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân". Qua đó, đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi theo hướng xây dựng lối sống lành mạnh, thường xuyên rèn luyện thể lực, chủ động phòng bệnh, nhất là bệnh nghề nghiệp.

Khám mắt cho người lao động. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Chương trình đồng thời huy động sự tham gia của địa phương, các ngành và doanh nghiệp trong chăm lo, bảo vệ, nâng cao sức khỏe người lao động; vận động người sử dụng lao động quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm bữa ăn ca, gắn chăm sóc sức khỏe với xây dựng văn hóa nhằm tạo môi trường làm việc an toàn, năng suất. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển bền vững./.