Chăm lo sức khỏe, bồi đắp kỹ năng sống cho trẻ em

Dược sĩ Bùi Văn Sang, Giám đốc Trạm Y tế xã Trừ Văn Thố cho biết, trong đợt khám này, đơn vị ưu tiên tầm soát sức khỏe cho trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có nguy cơ mắc bệnh nhằm phát hiện sớm các bệnh lý thường gặp để hướng dẫn điều trị hoặc chuyển tuyến kịp thời; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho phụ huynh về chăm sóc trẻ nhỏ. Toàn bộ dữ liệu sức khỏe sau khi khám của các em đều được nhập trực tiếp vào Hệ thống quản lý sức khỏe cộng đồng của Sở Y tế trên nền tảng số.

Lãnh đạo Cơ quan thường trú TTXVN tại TP. Hồ Chí Minh tặng quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Từ đầu năm 2026 đến nay, Trạm Y tế xã đã phối hợp cùng Trung tâm Y tế khu vực, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cùng các đơn vị y tế ngoài công lập tổ chức được 4 đợt khám sàng lọc, phục vụ trên 1.000 lượt người; trọng tâm là người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ em. Từ nay đến cuối năm, Trạm tiếp tục triển khai chiến dịch khám sức khỏe toàn dân với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", không bỏ sót một người dân nào không được khám, sàng lọc sức khỏe.

Ban tổ chức đã trao tặng 30 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 30 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi với sự hỗ trợ từ các đơn vị: Red Hugs – Chương trình thuộc Công ty TNHH Red Communications, Công ty Cổ phần Mắt bão. Bên cạnh đó, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cũng hỗ trợ trạm y tế gói thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.

Nhà báo Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của người làm báo Thông tấn nhằm góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, động viên các em học sinh nỗ lực vươn lên và lan tỏa giá trị nhân văn tốt đẹp

*Rèn bản lĩnh, bồi đắp kỹ năng sống cho thanh thiếu niên

Sáng 13/6, tại Nhà Thiếu nhi Quảng Trị (phường Đồng Hới), Ban Tổ chức Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ Xuất quân Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2026.

Chương trình do Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà Thiếu nhi tỉnh Quảng Trị và Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Tham gia khóa học năm nay, ở khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị có 154 học viên. Từ ngày 13 – 19/6, các em được sinh hoạt, học tập trong môi trường quân đội với tính kỷ luật nghiêm túc; tham gia các nội dung huấn luyện quân sự cơ bản, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng ứng phó với tình huống trong cuộc sống, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực học đường, bảo đảm an toàn trên không gian mạng. Các em còn được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và giáo dục truyền thống.

Trao quà cho gia đình khó khăn tại xã Trừ Văn Thố. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Qua 8 lần tổ chức với gần 1.500 học viên tham gia, Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” đã khẳng định uy tín, chất lượng và sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Nhiều học viên sau khi tham gia chương trình đã có chuyển biến tích cực về ý thức tự giác, kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc nhóm, tinh thần vượt khó và trách nhiệm đối với gia đình, cộng đồng.

Năm 2026, Ban Tổ chức tiếp tục đổi mới nội dung theo hướng tăng cường tính trải nghiệm, thực hành và tương tác. Bên cạnh các nội dung huấn luyện quân sự cơ bản, chương trình chú trọng giáo dục kỹ năng quản lý cảm xúc, xây dựng giá trị bản thân, phát triển thói quen tích cực và nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh thiếu niên đối với gia đình, cộng đồng. Đặc biệt, nhiều hoạt động giàu tính nhân văn như: “Thư gửi gia đình”, “Đêm sinh nhật đồng đội”, chương trình về nguồn, giáo dục truyền thống… sẽ được tổ chức xuyên suốt khóa học, góp phần giúp học viên hiểu sâu sắc hơn về giá trị của tình thân, tình bạn, lòng biết ơn và trách nhiệm công dân.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức Lễ xuất quân Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2026 ở khu vực phía Nam Quảng Trị vào sáng 14/6 tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Trị (phường Đông Hà) với gần 90 học viên tham gia khóa học. Chương trình thu hút đông đảo thanh thiếu niên tiếp cận môi trường học tập, rèn luyện trong quân đội, đáp ứng nhu cầu của học sinh trong dịp hè./.