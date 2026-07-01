Chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống người có công với cách mạng

Đoàn lãnh đạo thành phố Cần Thơ và phường Ngã Bảy thăm, tặng quà cho Thương binh Nguyễn Văn Khoen, khu vực 3, phường Ngã Bảy. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Tại phường Ngã Bảy, đoàn công tác do ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm Trưởng đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao quà cho các thương binh.

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ mong muốn các thương binh tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống yêu nước, đóng góp xây dựng địa phương; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, nhất là hỗ trợ sửa chữa nhà ở đối với các trường hợp khó khăn. Đặc biệt, đối với trường hợp thương binh Phan Văn Oai (58 tuổi), ngụ khu vực 18, phường Ngã Bảy, sống một mình, không vợ con, hoàn cảnh khó khăn, hiện mất sức lao động và bị cụt một chi trái sát đùi, ông Trần Văn Huyến cho biết sẽ hỗ trợ thêm một số vật dụng thiết yếu nhằm giúp ông ổn định cuộc sống. Tại xã Vị Thanh 1, đoàn công tác do ông Trần Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND thành phố dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Lãnh đạo thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các Mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; đề nghị các cấp, các ngành và kêu gọi toàn xã hội tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, qua đó góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc. Lãnh đạo thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các Mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; đề nghị các cấp, các ngành và kêu gọi toàn xã hội tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, qua đó góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Chính (89 tuổi, ấp 2, xã Vị Thanh 1), có chồng và một người con là liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vào các năm 1968 và 1974 bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của các cấp chính quyền; đồng thời mong muốn địa phương tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Toàn thành phố Cần Thơ hiện có hơn 120.000 gia đình chính sách. Công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện thường xuyên, góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống người có công với cách mạng./.