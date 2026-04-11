Chăm lo đời sống đồng bào Khmer

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng ban Chỉ đạo các hoạt động “Tết Quân - Dân” tỉnh An Giang, sau hơn 3 tháng triển khai chương trình “Tết Quân - Dân” mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026, Ban tổ chức huy động tổng nguồn lực trên 8 tỷ đồng và từ nguồn kinh phí này đã thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là người dân vùng đồng bào Khmer. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, phát triển kinh tế, xã hội của xã Hòn Đất.

Điển hình là chương trình “Tết Quân - Dân” mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đã xây dựng 50 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách (vượt 10 căn so với kế hoạch) với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng; xây dựng, hoàn thành 8 cây cầu giao thông nông thôn (vượt 5 cầu so với kế hoạch); triển khai mô hình trồng lúa chất lượng cao trị giá 500 triệu đồng, đầu tư đèn thắp sáng 3 km đường giao thông, xây dựng tuyến đường hoa nông thôn dài 11 km, hỗ trợ 100 thiết bị lọc nước và 100 dụng cụ chứa nước cho người dân.

Chương trình dành kinh phí trên 1 tỷ đồng triển khai nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội như, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 lượt người; tặng gần 2.000 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; trao hàng trăm suất học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn… trong đó chủ yếu là người Khmer, qua đó, góp phần cùng đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền đủ đầy, ấm áp.

Bên cạnh các công trình, phần việc, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mang đậm bản sắc Khmer như, biểu diễn nghệ thuật, múa dân gian, nhạc ngũ âm, hội thi gói bánh tét…tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận và đánh giá cao lực lượng vũ trang tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, trực tiếp tham gia hàng nghìn ngày công lao động giúp dân xây dựng nhà ở, làm cầu, sửa chữa đường giao thông, chỉnh trang cảnh quan môi trường… Qua đó tiếp tục thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân - dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 50 phần quà cho lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, gia đình chính sách là người khmer có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó học giỏi là người dân tộc khmer.

Ban Chỉ đạo cũng công bố quyết định giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2027 Chôl Chnăm Thmây cho xã Gò Quao, tiếp tục lan tỏa mô hình dân vận hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới và củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn./.