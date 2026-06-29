Chăm lo đời sống công nhân: Từ sân chơi thể thao đến các mô hình thiết thực

10 cá nhân vinh dự nhận Giấy khen của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa vì có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Tháng công nhân 2026. Ảnh: Khiếu Tư - TTXVN

Lan tỏa phong trào thể dục thể thao trong công nhân lao động tại Vĩnh Long



Chiều 28/6, Vòng chung kết Đại hội Thể dục thể thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, năm 2026 đã bế mạc sau 3 ngày diễn ra với những trận đấu kịch tính, sôi nổi.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Phúc Linh cho biết, các cấp Công đoàn tỉnh Vĩnh Long luôn xác định việc chăm lo, bảo vệ sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên và người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt.

Đại hội Thể dục thể thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh Vĩnh Long là hoạt động hiện thực hóa mục tiêu chăm lo con người, tạo ra một sân chơi thực sự vui tươi, lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên và người lao động sau những giờ lao động, sản xuất. Đây còn là cơ hội để đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động có dịp gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, tạo động lực thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh tại từng cơ quan, đơn vị.

Đại hội Thể dục thể thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, năm 2026 được tổ chức theo phương thức chia thành 3 vòng loại khu vực Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre, thu hút 1.896 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 95 Công đoàn cơ sở tham gia. Kết thúc vòng loại, Ban tổ chức đã trao gần 100 giải thưởng các loại cho các vận động viên, các môn thi đấu; đồng thời tuyển chọn các vận động viên đạt thành tích cao vào vòng chung kết.

Diễn ra từ ngày 26 - 28/6, vòng chung kết Đại hội Thể dục thể thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh Vĩnh Long lần thứ I có 764 vận động viên thuộc 62 công đoàn cơ sở tham gia tranh tài ở 7 môn gồm: Bóng đá mini nam, bóng đá mini nữ, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, cầu lông, pickleball và bi sắt.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao Cờ toàn đoàn và 15 bộ Huy chương cho các môn thi đấu và các đơn vị đạt thành tích cao. Trong đó, Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Furukawa Automotive Systems Việt Nam - chi nhánh Bến Tre đạt giải Nhất toàn đoàn; Công đoàn cơ sở Đại học Trà Vinh đạt giải Nhì toàn đoàn và Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn May mặc Alliance One đạt giải Ba toàn đoàn./.