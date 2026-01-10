CES 2026: Khi AI hiện thân trong không gian vật lý

Tại sự kiện công nghệ tiêu dùng lớn nhất hành tinh năm nay, AI hiện diện gần như ở mọi gian trưng bày – từ robot, xe tự hành đến các thiết bị gia dụng thông minh. Xu hướng nổi bật nhất là “AI vật lý” (physical AI), nơi AI không chỉ phân tích dữ liệu mà còn trực tiếp tương tác với con người và môi trường thông qua robot, robot hình người (humanoid) và các hệ thống tự động.

Các tập đoàn công nghệ và ô tô lớn đồng loạt phác họa viễn cảnh nhà ở, đô thị và lối sống trong vài năm tới, trong khi hàng chục startup tìm cách gây chú ý bằng những sản phẩm AI độc lạ: từ máy cắt tóc, thiết bị giặt khô thông minh đến thú cưng ảo hay công cụ hỗ trợ cảm xúc.

Robot hình người trở thành điểm nhấn thu hút nhất tại CES 2026. Những cỗ máy đến từ LG (Hàn Quốc) và nhiều công ty khác có thể chia bài poker, gấp giấy, nhảy múa cùng khách tham quan, tạo nên bầu không khí vừa sôi động vừa tò mò.

Tuy nhiên, chính sự chậm chạp và hạn chế trong thao tác của các robot này lại phơi bày khoảng cách lớn giữa trình diễn công nghệ và ứng dụng thực tế. Theo giới chuyên gia, những rào cản về năng lực xử lý, thời lượng pin và khả năng thích ứng với các tình huống ngoài kịch bản lập trình sẵn khiến robot hình người khó có thể sớm trở thành “người giúp việc” trong gia đình – đặc biệt là ở mức giá phổ thông.

CES 2026 cũng ghi nhận sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa AI phần mềm và phần cứng. Hãng Lenovo tổ chức sự kiện lớn tại Las Vegas Sphere với sự góp mặt của Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang và CEO AMD Lisa Su, đồng thời giới thiệu nền tảng trợ lý giọng nói AI Qira có khả năng hoạt động xuyên suốt nhiều thiết bị.

Hãng Meta nâng cấp kính Ray-Ban Display và vòng Neural Band với các tính năng mới như ghi hình trực tiếp, trong khi Google đưa mô hình AI Gemini lên TV và các thiết bị gia đình thông minh.

Bên cạnh những sản phẩm mang tính ứng dụng rõ ràng, không ít thiết bị bị đánh giá thiên về “trình diễn”: từ avatar 3D nói lời ngọt ngào bằng nhiều giọng khác nhau đến thú cưng bỏ túi có “tính cách” được nuôi dưỡng bằng AI.

Một điểm nhấn quan trọng khác tại CES 2026 là vai trò then chốt của chip bán dẫn. Trong bối cảnh chi phí vận hành AI trên nền tảng đám mây ngày càng đắt đỏ, xu hướng đưa AI về xử lý trực tiếp trên thiết bị được xem là tất yếu – kéo theo nhu cầu về các con chip chuyên dụng mạnh hơn, tiết kiệm năng lượng hơn.

Hãng Intel ra mắt chip AI Panther Lake cho laptop, sản phẩm đầu tiên sử dụng công nghệ sản xuất 18A thế hệ mới, trong khi AMD công bố loạt bộ xử lý dành riêng cho AI PC. Các hãng kỳ vọng AI sẽ giúp máy tính hoạt động nhanh hơn, tiết kiệm pin và tăng cường bảo mật.

Mặc dù vậy, câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ: người tiêu dùng đã thực sự hiểu và sẵn sàng chi tiền cho “AI PC” hay chưa?

CES 2026 cho thấy AI đang thúc đẩy một chu kỳ đổi mới mạnh mẽ trong công nghệ tiêu dùng, đặc biệt ở lĩnh vực robot và thiết bị thông minh. Tuy nhiên, đằng sau những màn trình diễn ấn tượng, con đường đưa AI vật lý – đặc biệt là robot hình người – vào đời sống hằng ngày vẫn còn dài, đòi hỏi thêm thời gian, những đột phá về chip và sự chứng minh rõ ràng về giá trị thực tế./.

