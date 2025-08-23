Cầu truyền hình “Thời cơ vàng” - Lan tỏa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường

Cầu truyền hình “Thời cơ vàng” kết nối ba điểm cầu mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc: Cột cờ Hà Nội - biểu tượng của tinh thần độc lập; Quảng trường Ngọ Môn (Huế) - nơi gắn kết quá khứ với hiện tại; Bến Nhà Rồng (Thành phố Hồ Chí Minh) - nơi khởi nguồn hành trình giải phóng dân tộc của Bác Hồ. Sự lựa chọn này không chỉ tạo nên một không gian nghệ thuật sống động mà còn là lời nhắc nhở về con đường gian lao nhưng đầy vinh quang của cách mạng Việt Nam.

Lấy cảm hứng từ bài thơ "Học đánh cờ" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình cầu truyền hình “Thời cơ vàng” gây ấn tượng với những thực cảnh lịch sử được dàn dựng công phu, như thể đang có mặt tại thủ đô kháng chiến Tân Trào (Tuyên Quang), hay giữa những ngả đường sục sôi của Hà Nội, Huế, Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Khán giả được sống lại những thời khắc hào hùng của lịch sử, từ khí thế cách mạng mùa Thu năm 1945, Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ngày “non sông thu về một mối” mùa Xuân năm 1975 cho đến công cuộc Đổi mới và phát triển đất nước hiện nay.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự chương trình tại điểm cầu Quảng trường Ngọ Môn (Huế). Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Với 3 chương mang tên "Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ", "Kiên quyết không ngừng thế tấn công" và "Nhất định thành công", cầu truyền hình “Thời cơ vàng” đi từ quá khứ tới hiện tại, tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc trong 80 năm qua, thể hiện những bài học lịch sử, tinh thần đoàn kết, đồng thời nêu bật được thành tựu của đất nước trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển.

Phần mở đầu đưa khán giả trở về những ngày tháng Tám lịch sử, cảm nhận không khí sục sôi khi cả dân tộc đứng lên. Qua những thực cảnh sống động, khán giả càng cảm nhận rõ Bác Hồ và Đảng ta đã nhạy bén và tầm nhìn chiến lược khi đã nắm lấy “Thời cơ vàng”, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó là chương hai về hành trình lịch sử với những chiến thắng vĩ đại từ Điện Biên Phủ cho tới công cuộc Đổi mới, mỗi bước đi là một lần dân tộc ta biến thách thức thành cơ hội, tạo ra thời cơ bằng chính đôi tay và trái tim của mình. Những câu chuyện chân thực khiến người xem cảm thấy gần gũi, như đang cùng các thế hệ đi trước viết nên lịch sử. Chương ba mang tên "Nhất định thành công" đưa khán giả đến với một Việt Nam hiện tại, đứng trước "Thời cơ vàng" mới của sự phát triển và hội nhập, cũng là lời hiệu triệu mỗi người dân cùng xây dựng và kiến tạo tương lai.