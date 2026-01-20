Cầu thủ U23 Phạm Minh Phúc - niềm tự hào của người dân Phố Hiến

Bố mẹ cầu thủ Phạm Minh Phúc xem lại những bức ảnh lưu niệm của cầu thủ này. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

Những ngày này, ngôi nhà nhỏ của Phạm Minh Phúc (cầu thủ của U23 Việt Nam) ở khu phố Bạch Đằng Giang (phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) trở nên náo nhiệt hơn, khi có rất đông người thân, hàng xóm cũng như người hâm mộ bóng đá tìm đến để chúc mừng gia đình về thành tích của đội U23 Việt Nam, cũng như cá nhân Phúc. Em chính là người ở ghi bàn thắng quyết định giúp U23 Việt Nam thắng U23 UAE, với tỷ số 3-2 ở trận Tứ kết, qua đó giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik ghi tên ở trận Bán kết gặp U23 Trung Quốc vào tối 20/1.



Cái tên Phạm Minh Phúc được người hâm mộ cả nước nhắc đến nhiều sau trận Tứ kết U23 châu Á vừa qua, nhưng với người dân Bạch Đằng Giang, từ lâu em đã trở thành niềm tự hào của cả khu phố. Ông Phạm Văn Tuấn, bố cầu thủ Phạm Minh Phúc chia sẻ, Phúc sinh năm 2004, từ nhỏ đã đam mê với trái bóng tròn, dù chưa biết chữ nhưng em đã nhớ mặt, đọc tên hàng chục cầu thủ nước ngoài. Năm lên 9 tuổi, Phúc trúng tuyển vào Trung tâm huấn luyện thể thao của tỉnh, rồi trúng tuyển vào lò đào tạo của Thể thao Công an nhân dân (năm 12 tuổi). Với những nỗ lực của bản thân, năm 2024, Phúc có tên trong đội 1 cùng Câu lạc bộ Công an Hà Nội thi đấu tại các đấu trường.

Người hâm mộ đeo băng dôn cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN Ngôi nhà của cầu thủ Phạm Minh Phúc đội tuyển U23 Việt Nam có rất động người hâm mộ đến cổ vũ, tiếp sức cho em và các đồng đội giành chiến thắng. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN Nhận xét về cậu con trai, ông Phạm Văn Tuấn cho biết, được chọn lên đội 1 Câu lạc bộ Công an Hà Nội là sự nỗ lực không biết mệt mỏi của Phúc, bởi đây là đội bóng có nhiều cầu thủ xuất sắc của Bóng đá Việt Nam như Quang Hải, Đình Bắc, Cao Pendant Quang Vinh, Vũ Văn Thanh... Ở đội bóng có nhiều cầu thủ giỏi đòi hỏi Phúc phải nỗ lực rất nhiều để có suất đá chính trong đội, điều này đã giúp em tích lũy kinh nghiệm để góp mặt vào các đội tuyển U22, U23 Việt Nam chinh phục các danh hiệu ở Giải vô địch Bóng đá U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33, nhất là giải U23 châu Á.



Bà Nguyễn Thị Hương, mẹ cầu thủ Phạm Minh Phúc không giấu được niềm tự hào về cậu con trai. Bà Hương chia sẻ, đợt SEAGames 33 vừa qua ông bà cũng thu xếp công việc để sang Thái Lan để "tiếp lửa" cho con trai và đồng đội, rất vinh dự là đội tuyển đã giành được Huy chương Vàng.

Nói về dấu ấn của cậu con trai tại vòng Chung kết U23 châu Á, bà Hương khiêm tốn kể, thành tích này là nỗ lực của cả đội tuyển, chứ không riêng gì Minh Phúc. Gia đình rất vui vì con đã góp một phần nhỏ bé vào thành tích chung của toàn đội. Sau khi giúp đội tuyển giành vé góp mặt ở Bán kết, Phúc có gọi điện về chia vui với bố mẹ. Gia đình không bao giờ tạo áp lực cho Phúc. Dù dự bị hay ra sân thi đấu, bố mẹ luôn dặn Phúc giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ tập luyện, thi đấu hết khả năng của mình khi được Huấn luyện viên trao cơ hội.



Trận Bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đến 22 giờ 30 phút mới bắt đầu, nhưng từ cuối giờ chiều 20/1 ngôi nhà nhỏ của Phạm Minh Phúc đã chật kín người thân, người hâm mộ đến chúc mừng gia đình và tiếp sức cho em. Để đáp lại tình cảm đó, thông qua mạng xã hội, Phúc đã gọi điện về để giao lưu với người hâm mộ và đặt quyết tâm cùng toàn đội thi đấu hết sức mình để giành chiến thắng.



Theo bà Hương, gia đình có kế hoạch kê bàn ghế, chuẩn bị băng rôn, áo cờ đỏ sao vàng để phát cho mọi người đến cổ vũ cho U23 Việt Nam nhưng nhận được giấy mời của phường Phố Hiến ra quảng trường theo dõi qua màn hình lớn nên đến khoảng 19 giờ 30 phút ngày 20/1 mọi người tập trung để ra đó "tiếp lửa" cho Phúc và đồng đội.



Do Phúc bận thi đấu nên hơn hai tháng nay cụ Bùi Thị Hiền, bà ngoại của Phạm Minh Phúc chưa được gặp cháu. Theo dõi hành trình của Phúc đến với bóng đá và có được thành tích như ngày hôm nay càng khiến cụ thêm tự hào. Cụ Hiền chia sẻ, Phúc ít nói nhưng sống tình cảm, có dịp về quê đều vào thăm hai cụ. Xem xong trận Tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE, chứng kiến sự trưởng thành của Phúc trong màu áo đội tuyển U23, hai cụ đều không ngủ được. Những ngày qua, đi đâu mọi người cũng chúc mừng gia đình nên cụ rất vui.



Chứng kiến hành trình của U23 Việt Nam tại giải lần này, người hâm mộ tin tưởng đội tuyển sẽ viết lên "trang sử mới" bằng chiến thắng để lọt vào trận Chung kết và có thể mơ về chức Vô địch, khi đã lỡ hẹn ở Thường Châu, Trung Quốc vào năm 2018. Mong muốn này hoàn toàn có cơ sở khi đội bóng được dẫn dắt bởi Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã giành chiến thắng 1-0 trước U23 Trung Quốc ở giải giao hữu Panda Cup tháng 11/2025 và người khi bàn chính là Phạm Minh Phúc - niềm tự hào của người dân Phố Hiến./.