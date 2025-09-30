Ban chấp hành VCBA nhiệm kỳ 2025-2029 ra mắt Đại hội. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia

Tại đại hội, các đại biểu đã cùng nhìn lại hành trình hoạt động cùng với những kết quả nổi bật của VCBA trong hơn một năm qua, kể từ ngày thành lập 30/1/2024. Sau khi thành lập, tập thể lãnh đạo VCBA đã sớm bắt tay vào việc, nỗ lực không ngừng, đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận trong hành trình khởi động của hiệp hội. Với mục tiêu thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam-Campuchia, đại hội lần này cũng là dịp gặp gỡ, kết nối giao thương, hợp tác kinh doanh giữa các thành viên VCBA nói riêng, cũng như cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia nói chung.

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ khẳng định hiệp hội đã trở thành cầu nối vững chắc giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia, đồng thời góp phần tích cực vào việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.