Cầu nối tin cậy với cộng đồng quốc tế

Ông Werner Bardill Tổng lãnh sự Liên bang Thụy Sỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Đó là ý kiến của ông Werner Bardill, Tổng lãnh sự Liên bang Thụy Sỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội nghị gặp gỡ đại diện các cơ quan nước ngoài do Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài -FOSCO (UBND Thành phố Hồ Chí Minh), tổ chức tối 8/7.



Bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh vì sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi dành cho các cơ quan đại diện nước ngoài thời gian qua, Trưởng Đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Đoàn sẽ tiếp tục đồng hành và phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh cũng như FOSCO trong việc thúc đẩy tình hữu nghị và tăng cường hợp tác vì lợi ích chung.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bước vào giai đoạn phát triển mới, để đạt được những mục tiêu phát triển đầy kỳ vọng, Thành phố xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, là một trong những động lực quan trọng để thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố bày tỏ tin tưởng, với nền tảng hợp tác tốt đẹp đã được xây dựng trong nhiều năm qua, quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh với cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.

Ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh thay mặt lãnh đạo Thành phố phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Chúc mừng nhân dịp 47 năm thành lập FOSCO, ông Phạm Dứt Điểm ghi nhận, đánh giá cao FOSCO đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ là doanh nghiệp đối ngoại đặc thù của Thành phố và có nhiều đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. FOSCO đã trở thành cầu nối tin cậy giữa Thành phố với Đoàn Lãnh sự và bạn bè quốc tế. Những đóng góp của FOSCO đã góp phần củng cố môi trường đối ngoại thuận lợi, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác và lan tỏa hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năng động, nghĩa tình, hội nhập và phát triển.

Tại hội nghị, bà Lê Thị Hồng Hậu, Bí thư Đảng ủy Công ty FOSCO cho biết, 47 năm qua, FOSCO luôn giữ vững vai trò là đơn vị cung cấp dịch vụ đặc thù của Thành phố, đồng hành cùng công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và phục vụ cộng đồng ngoại giao; khẳng định quyết tâm tiếp tục mở rộng kết nối, nâng cao chất lượng phục vụ và đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh./.