Cầu nối ẩm thực giúp Việt Nam và Hy Lạp xích lại gần nhau hơn

Bạn bè Hy Lạp quan tâm đến ẩm thực Việt Nam. Ảnh do ĐSQ cung cấp

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Âu, không gian lễ hội thêm phần rộn ràng khi người dân địa phương và du khách quốc tế được thưởng thức món nem rán truyền thống và bánh phồng tôm của Việt Nam, cũng như được tận mắt xem giới thiệu cách làm nem.

Tham quan gian hàng Việt Nam và thưởng thức mùi vị của món nem rán truyền thống, Thị trưởng và Phó Thị trưởng thành phố Piraeus bày tỏ ấn tượng sâu sắc và cảm ơn sự tham gia của Đại sứ quán Việt Nam. Hai quan chức này khẳng định gian hàng của Việt Nam góp phần mang đến sắc màu văn hóa đa dạng cho lễ hội và tăng cường sự gắn kết giữa người dân hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương trân trọng cảm ơn lãnh đạo thành phố Piraeus đã tạo điều kiện để Việt Nam tham gia sự kiện. Bà nhấn mạnh bên cạnh quảng bá ẩm thực, lễ hội còn mở ra cơ hội thu hút sự quan tâm của công chúng Hy Lạp đối với đất nước Việt Nam, qua đó thúc đẩy hợp tác, giao lưu trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch và thương mại.

Lễ hội “Thưởng thức Ẩm thực - Piraeus 2025” quy tụ gian hàng của 7 quốc gia, gồm Hy Lạp, Moldova, Panama, Romania, Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam, trong đó gian hàng của Việt Nam được bố trí ngay cạnh nước chủ nhà Hy Lạp. Sự kiện không chỉ là dịp giới thiệu văn hóa, ẩm thực đặc sắc mà còn góp phần củng cố sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Hy Lạp, đặc biệt trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước./.