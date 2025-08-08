Cậu học trò từ “vựa ve chai” đến Olympic Tin học quốc tế

Với đam mê tin học và có năng khiếu lập trình, em Đặng Huy Hậu đã đạt nhiều giải thưởng trong nước lẫn khu vực ở bộ môn này. Ảnh: TTXVN phát

* Cậu học trò không màng học thêm

Trong “vựa ve chai” không bảng hiệu ngay mặt đường liên thôn Tân Hiệp (xã Tân Hội, Lâm Đồng), căn nhà tôn cũ kỹ như bừng sáng bởi hàng loạt bằng khen, giấy khen, huy hiệu tặng cho em Đặng Huy Hậu, được treo ngay ngắn trong phòng khách. Đó là những thành quả của cậu học trò nghèo có được từ những năm học Tiểu học đến nay. Vừa bổ sung thêm Huy chương Bạc cuộc thi Olympic Tin học quốc tế 2025 vào "bộ sưu tập” của mình, Hậu tranh thủ nghỉ ngơi sau những chuyến bay dài.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Phương, mẹ của Hậu kể lại, ngay từ lúc xuất phát dự thi quốc tế, hai mẹ con không đặt nặng thành tích mà xem như là cơ hội để Hậu học hỏi thêm kinh nghiệm. Vậy nên, khi đoạt Huy chương Bạc, Hậu rất vui vì gần như đã có đủ bộ sưu tập huy chương từ cấp tỉnh, quốc gia, khu vực và quốc tế.

Em sinh ra và lớn lên khi cha mẹ vừa đặt chân đến mảnh đất Tân Hội (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cũ) - năm 2008. Đến nay, Hậu đã có gần 17 năm theo cha mẹ liên tục đổi chỗ thuê nhà để làm nơi thu mua ve chai, phế liệu. Thông qua nghề nghiệp "đặc thù" của cha mẹ, em có cơ hội đến gần hơn với môn Tin học và dần có tình yêu, niềm đam mê ở môn học này.

Anh Đặng Văn Bằng, bố của Hậu cho biết, khi em mới vào lớp 1, trong một lần gia đình thu mua một chiếc laptop cũ còn sử dụng được nên đã đưa cho Hậu. Từ đó, em đã say mê máy tính và bộc lộ năng khiếu Tin học ngay khi mới học lớp 3 trường làng.

“Tuy chúng tôi không cho cháu đi học thêm nhưng sẵn sàng đầu tư máy tính, thiết bị để Hậu phục vụ việc học”, anh Bằng nói.

Ngay từ khi học Tiểu học, Trung học cơ sở tại địa phương, do cha mẹ bận đi thu mua phế liệu nên Hậu tự đi học ở trường gần nhà. Dù không đi học thêm nhưng hầu hết các môn em có kết quả khá đồng đều, không thua kém bạn cùng trang lứa. Từ khi đỗ thủ khoa vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Thăng Long trên thành phố Đà Lạt (cũ), Hậu ở lại ký túc xá của trường và hằng tuần em tự đi xe buýt về thăm nhà.

“Ngay từ nhỏ, tôi cũng không kèm cặp hay đặt nặng cho cháu đi học thêm môn này, môn kia và cũng để cho cháu tự chọn, tự quyết định phù hợp với đam mê, sở trường của mình”, chị Phương chia sẻ.