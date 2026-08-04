Cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

GS.TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Diệu Thúy - TTXVN

Đây là ý kiến của nhiều đại biểu tham dự Hội thảo “Góp ý kiến Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức ngày 4/8, tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường được xây dựng trên cơ sở thể chế hóa kịp thời các chủ trương lớn của Đảng về đổi mới công tác xây dựng pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng thời đáp ứng yêu cầu xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc của thực tiễn trong bối cảnh đất nước đang quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, Dự thảo Luật tập trung vào ba nhóm chính sách lớn: Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Nhiều quy định trong Dự thảo Luật được sửa đổi nhằm luật hóa các cơ chế đã được thực hiện thí điểm theo các nghị quyết của Chính phủ, đồng thời xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn giữa các luật chuyên ngành, bảo đảm tính khả thi và thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Góp ý tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam cho rằng, việc sửa đổi các quy định nhằm cải cách thủ tục hành chính, giảm điều kiện kinh doanh và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y là rất cần thiết

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Dương kiến nghị, miễn công bố hợp quy trên Cơ sở dữ liệu quốc gia đối với thức ăn chăn nuôi hỗn hợp sản xuất trong nước; miễn công bố hợp quy đối với thức ăn chăn nuôi theo đơn đặt hàng, nguyên liệu đơn và nguyên liệu truyền thống đã được quản lý theo quy chuẩn kỹ thuật, đồng thời giao doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. Đồng thời, đề xuất sửa đổi quy định về lấy mẫu, thử nghiệm thức ăn chăn nuôi theo hướng đơn giản, phù hợp với phương thức quản lý mới; công nhận tương đương các điều kiện sản xuất giữa thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản và thuốc thú y nhằm tránh thủ tục chồng chéo.

Đối với lĩnh vực thú y, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Dương mong muốn, đơn giản hóa thủ tục đăng ký, khai báo kiểm dịch; phân loại thủ tục đăng ký lưu hành thuốc thú y theo mức độ rủi ro; chỉ khảo nghiệm đối với các loại vắc xin có nguy cơ cao; miễn chứng nhận hợp quy và đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm đã đáp ứng đầy đủ quy định chuyên ngành.

Thống nhất với chủ trương sửa đổi các quy định nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, bà Phạm Thị Hồng Vân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nông Nghiệp Hòa Phát đề xuất tiếp tục cắt giảm các thủ tục còn chồng chéo nhằm giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; rà soát lại việc phân loại thức ăn chăn nuôi truyền thống theo mức độ rủi ro, vì nhóm sản phẩm này đã được quản lý chặt chẽ theo quy chuẩn kỹ thuật và không cần áp dụng thêm các yêu cầu làm phát sinh thủ tục hành chính.

Ngoài ra, bà Phạm Thị Hồng Vân kiến nghị bãi bỏ hoặc đơn giản hóa thủ tục chứng nhận, công bố hợp quy đối với nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi truyền thống nhập khẩu; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo điều kiện để doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và giảm các chi phí, thời gian thực hiện thủ tục. Đồng thời, cần có hướng dẫn rõ ràng, thống nhất về cơ chế doanh nghiệp tự đánh giá sự phù hợp của sản phẩm để tránh lúng túng trong quá trình thực hiện.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường tập trung phân tích các vấn đề lớn, những nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau, đồng thời đề xuất các giải pháp có căn cứ khoa học và tính khả thi cao. Các ý kiến, kiến nghị sẽ được Ban tổ chức tiếp thu đầy đủ và tổng hợp, phản ánh với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm tính khả thi khi triển khai Luật vào thực tiễn./.