Carnaval Hạ Long 2026: Khẳng định tư duy phát triển công nghiệp văn hóa

Sự kiện có sự tham gia biểu diễn của một số quốc gia láng giềng. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN

Điểm khác biệt lớn nhất của Carnaval Hạ Long 2026 chính là sự thay đổi về quy mô tổ chức gắn liền với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc tinh giản khâu trung gian đã tạo luồng sinh khí mới, giúp nguồn lực văn hóa từ cơ sở được khơi thông. Lần đầu tiên, toàn bộ 54 xã, phường, đặc khu đã tquy tụ, mang theo những nét đặc trưng văn hóa riêng biệt của từng địa phương để dệt nên một bức tranh đa sắc giữa lòng thành phố di sản.



Dấu ấn đậm nét của chương trình là vũ hội đường phố với màn diễu hành của 59 xe mô hình – những "bảo tàng di động" quảng bá sống động hình ảnh vùng đất, con người và tiềm năng kinh tế của Quảng Ninh. Dưới ánh đèn rực rỡ, hàng nghìn diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên đã cùng tham gia trình diễn dọc tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn dài gần 1km dẫn tới sân khấu chính.



Song song với nhịp điệu sôi động trên bờ, mặt vịnh Hạ Long cũng trở thành sân khấu nổi lung linh với màn trình diễn ánh sáng của chuỗi tàu du lịch. Sự kết hợp nhịp nhàng này mang tới một không khí lễ hội mùa hè rực rỡ và tràn đầy năng lượng, thể hiện tầm vóc của một trung tâm du lịch quốc tế đang chuyển mình mạnh mẽ. Carnaval Hạ Long 2026 quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng cùng hàng ngàn diễn viên quần chúng tham gia biểu diễn. Sự kiện thu hút khoảng hơn 80.000 người dân dân, du khách thưởng thức nghệ thuật và cổ vũ.



Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thanh Thủy nêu rõ, Carnaval Hạ Long 2026 không chỉ là một lễ hội giải trí, mà là sản phẩm văn hóa - du lịch của tỉnh. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương về phát triển văn hóa, chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn, phát huy giá trị di sản với phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, dịch vụ du lịch theo hướng bền vững. Thông qua chuỗi hoạt động Tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Ninh chào hè, tỉnh mong muốn quảng bá văn hóa, con người, tiềm năng, thế mạnh du lịch năng động, hội nhập quốc tế. Việc này cũng góp phần tạo không gian trải nghiệm đa dạng cho du khách, kéo dài thời gian lưu trú tại Quảng Ninh. Với chủ đề "Carnaval Hạ Long 2026 - Nơi kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới", Quảng Ninh kỳ vọng sẽ mang đến cho người dân, du khách một mùa lễ hội thực sự ấn tượng, đặc sắc, hấp dẫn và giàu cảm xúc.



Sự tham gia trực tiếp của cộng đồng, từ những công nhân mỏ đến ngư dân trong vai trò diễn viên quần chúng, chính là minh chứng sống động nhất cho tinh thần "nhân dân là chủ thể sáng tạo văn hóa".



Bà Vũ Thị Mai, người dân phường Hạ Long động chia sẻ, bà đã xem Carnaval nhiều năm, nhưng năm nay thực sự choáng ngợp trước sự hùng hậu của dòng xe mô hình diễu hành cùng các diễn viên trên đường phố. Việc cả 54 xã, phường, đặc khu cùng quy tụ giúp họ thấy được sự giàu có của văn hóa quê mình. Bà thấy rất tự hào và nhận thức rõ trách nhiệm giữ gìn vẻ đẹp của Hạ Long để xứng đáng với vị thế di sản thế giới.



Lễ hội đã tạo ấn tượng mạnh với bạn bè quốc tế. Anh Robert Jenkins (32 tuổi), du khách đến từ Vương quốc Anh, bày tỏ: Anh rất bất ngờ khi nhìn thấy rất nhiều con tàu lung linh trên mặt vịnh cùng với đoàn diễu hành trên bờ. Sự đa dạng về văn hóa đã cho anh như được trải nghiệm toàn bộ Quảng Ninh chỉ trong một đêm. Tinh thần cộng đồng nơi đây thực sự tuyệt vời.

Sự thành công của Carnaval Hạ Long 2026 một lần nữa khẳng định hướng đi đúng đắn của Quảng Ninh trong việc lấy văn hóa làm nền tảng, động lực phát triển kinh tế. Việc hiện thực hóa các nghị quyết của Trung ương và Chính phủ vào thực tiễn không chỉ giúp bảo tồn bản sắc mà còn tạo ra những sản phẩm du lịch độc bản. Lễ hội khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời vịnh Hạ Long, hứa hẹn một mùa du lịch bội thu và khẳng định sức mạnh đoàn kết của 54 xã, phường, đặc khu trong hành trình vươn tầm quốc tế của vùng đất di sản./.