Cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà đồng bào vùng biên giới Tây Ninh

Ngày 12/4, tại Trường Tiểu học Ngô Thất Sơn (Cơ sở 1), xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh diễn ra chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo địa bàn biên giới. Hoạt động do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân – Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với chính quyền địa phương xã Ninh Điền và nhóm Trái tim nhỏ - Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
  Tổ chức khám bệnh cho 400 bà con nghèo, tặng 300 suất quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN  

Chương trình đã tổ chức khám bệnh cho 400 người dân nghèo, tặng 300 suất quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, 100 suất quà cho các em học sinh vượt khó và 400 suất ăn 0 đồng cho đồng bào.  

Đại diện lãnh đạo xã Ninh Điền cảm ơn sâu sắc trước tấm lòng sẻ chia của các đơn vị, bác sĩ, tình nguyện viên. Mỗi phần quà, mỗi viên thuốc không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, sự quan tâm, trách nhiệm của cộng đồng dành cho bà con vùng biên giới xa xôi.

Không chỉ là hoạt động thiện nguyện, chương trình còn lan tỏa thông điệp về sự đoàn kết, yêu thương, sẻ chia và truyền thống “lá lành đùm lá rách”, góp phần mang những giá trị nhân văn tốt đẹp đến với vùng biên giới xã Ninh Điền. Đây là chương trình khám chữa bệnh nhân đạo lần thứ 105 do nhóm Trái tim nhỏ - Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các địa phương tổ chức./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

