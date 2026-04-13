Cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà đồng bào vùng biên giới Tây Ninh

Tổ chức khám bệnh cho 400 bà con nghèo, tặng 300 suất quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Chương trình đã tổ chức khám bệnh cho 400 người dân nghèo, tặng 300 suất quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, 100 suất quà cho các em học sinh vượt khó và 400 suất ăn 0 đồng cho đồng bào.

Đại diện lãnh đạo xã Ninh Điền cảm ơn sâu sắc trước tấm lòng sẻ chia của các đơn vị, bác sĩ, tình nguyện viên. Mỗi phần quà, mỗi viên thuốc không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, sự quan tâm, trách nhiệm của cộng đồng dành cho bà con vùng biên giới xa xôi.

Không chỉ là hoạt động thiện nguyện, chương trình còn lan tỏa thông điệp về sự đoàn kết, yêu thương, sẻ chia và truyền thống “lá lành đùm lá rách”, góp phần mang những giá trị nhân văn tốt đẹp đến với vùng biên giới xã Ninh Điền. Đây là chương trình khám chữa bệnh nhân đạo lần thứ 105 do nhóm Trái tim nhỏ - Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các địa phương tổ chức./.