Cập nhật nhiều tiến bộ trong phẫu thuật nhãn khoa

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Giáo sư, Tiến sĩ Tôn Thị Kim Thanh, Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của hoạt động nói chung và chủ đề hội thảo nói riêng, đặc biệt là sự quan tâm dành cho công tác đào tạo và thực hành chuyên môn. Giáo sư khẳng định, trong quá trình hội nhập quốc tế, ngành Nhãn khoa Việt Nam cần tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các cơ sở đào tạo, hội chuyên ngành và các tổ chức quốc tế. Sự hợp tác này cần được phát triển theo hướng thực chất, gắn chặt nhu cầu chuyên môn và lợi ích của người bệnh. Hội Nhãn khoa Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành cùng đơn vị trong công tác đào tạo, cập nhật kiến thức, nghiên cứu khoa học, xây dựng mạng lưới chuyên môn, thúc đẩy các chương trình hợp tác trong nước và quốc tế.Diễn ra trong 3 ngày (20-22/7), hội thảo có 10 phiên báo cáo chuyên đề và các hội thảo chuyên sâu bao phủ hầu hết lĩnh vực quan trọng của Nhãn khoa hiện đại như: phẫu thuật đục thủy tinh thể Phaco và Glôcôm; tạo hình, thẩm mỹ mắt; khúc xạ, nhãn nhi; võng mạc, dịch kính.Đáng chú ý, Giáo sư Uday Devgan (chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực phẫu thuật đục thủy tinh thể và phẫu thuật khúc xạ) đã chia sẻ kinh nghiệm phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng robot và trí tuệ nhân tạo (AI) qua bài báo cáo “Robot Cataract Surgery and AI”. Ông cũng trực tiếp giảng dạy các chuyên đề nâng cao về phẫu thuật Phaco, xử lý biến chứng, chủ trì phiên thảo luận ca bệnh khó.Liên quan lĩnh vực phẫu thuật Phaco và Glôcôm, hội thảo mang đến các cập nhật phẫu thuật vi xâm lấn MIGS, laser SLT, công nghệ Femtosecond laser hỗ trợ Phaco, tính toán công suất IOL (thủy tinh thể nhân tạo) trên bệnh nhân sau mổ Lasik…Các chuyên gia đầu ngành lĩnh vực Nhãn khoa cũng chia sẻ kiến thức về kỹ thuật phẫu thuật Glôcôm xâm lấn tối thiểu; chẩn đoán và điều trị bệnh lý AMD (thoái hóa điểm vàng do tuổi tác); xu hướng điều trị tật khúc xạ.Song song với các phiên trình bày báo cáo, hội thảo diễn ra chương trình thực hành toàn diện. Với hệ thống các máy móc chẩn đoán hình ảnh thế hệ nới, các học viên được đào tạo kỹ năng chụp ảnh đáy mắt FAF, đọc OCT/OCT-A (chụp cắt lớp quang học/chụp cắt lớp quang học mạch máu) và phân tích thị trường tự động. Học viên được thực thành phẫu thuật trực tiếp trên mô hình và mắt động vật dưới sự hướng dẫn cầm tay chỉ việc của các chuyên gia giàu kinh nghiệm.