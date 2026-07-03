Cập nhật kịch bản tăng trưởng từng ngành, từng địa bàn để đạt con số tốt nhất

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thông qua 24 nghị quyết về các cơ chế, chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, hoạt động của chính quyền cơ sở, an sinh xã hội và nhiều lĩnh vực khác như bổ sung danh mục dự án và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 từ nguồn ngân sách địa phương; thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh...

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các nghị quyết về bổ sung danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng năm 2026; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện một số dự án khai thác, chế biến đá theo quy định...

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dành thời gian thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tình hình thu, chi ngân sách; kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026; phiên chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề liên quan đến giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại phiên thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Phát biểu tại phiên thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định, đến hết quý 2, tỉnh đã đạt mức tăng trưởng 7,9% và trong 6 tháng cuối năm, tỉnh sẽ quyết tâm đạt con số tăng trưởng tốt nhất. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để khơi thông dòng vốn khoảng 300.000 tỷ đồng; quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch khoáng sản; tập trung phát triển ngành công nghiệp mũi nhọn. Đồng thời, sắp tới sân bay Liên Khương mở cửa trở lại, các tuyến cao tốc đang được triển khai thi công sẽ giúp ngành du lịch bứt phá, nhất là với mùa lễ hội cuối năm. Đến nay, dù chưa đạt được những kỳ vọng đặt ra, nhưng cả hệ thống chính trị vẫn đang nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn để quyết tâm đạt các mục tiêu đề ra.Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Lâm Đồng đã đạt được một số kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, thu ngân sách nhà nước đạt 18,6 nghìn tỷ đồng; các lĩnh vực kinh tế sản xuất nông, lâm nghiệp, thương mại, công nghiệp, dịch vụ đạt mức tăng trưởng khá. Trong đó lĩnh vực du lịch là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm với khoảng 12 triệu lượt khách, tăng 18,08% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh cũng được cải thiện; tăng cường tháo gỡ khó khăn cho các dự án, doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa cũng đạt được những kết quả cao…Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Trước thực trạng đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, tập trung cao nhất mục tiêu tăng trưởng, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2026. Trong đó ưu tiên rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng từng ngành và từng địa bàn; tạo chuyển biến thực sự trong giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các dự án trọng điểm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, mọi người dân phải được thụ hưởng thành quả phát triển... ./.