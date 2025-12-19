Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau: Không gian phát triển mới cho ngành du lịch, dịch vụ của các tỉnh cực Nam Tổ quốc

Tham dự có nguyên nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Cà Mau, An Giang.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự Lễ khánh thành, thông xe kỹ thuật dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN Các đại biểu tại điểm cầu Cần Thơ theo dõi Thủ tướng Chính Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Sự kiện khánh thành và thông xe kỹ thuật hai dự án thành phần quan trọng này đánh dấu việc chính thức nối thông toàn tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, hoàn thành mục tiêu chiến lược theo Nghị quyết của Quốc hội và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa kinh tế - xã hội đặc biệt quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển mạnh mẽ cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tăng cường khả năng bảo đảm quốc phòng - an ninh và giữ vững ổn định khu vực Tây Nam Bộ.

Báo cáo tại buổi lễ, ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) - đơn vị chủ đầu tư cho biết, dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau là hai mắt xích then chốt trong hệ thống cao tốc quốc gia. Tổng mức đầu tư của hai dự án này hơn 27.523 tỷ đồng; trong đó, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang là 10.370,74 tỷ đồng và đoạn Hậu Giang - Cà Mau là 17.152,65 tỷ đồng. Toàn tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 110,87km, đi qua địa phận thành phố Cần Thơ (64,25 km), tỉnh An Giang (17,05 km) và tỉnh Cà Mau (29,573 km).

Lối vào cao tốc Cần Thơ - Cà Mau tại nút giao IC5, xã Vị Thủy, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Điểm đầu của dự án đặt tại Km15+350, giao với tuyến nối đường Nam Sông Hậu - Quốc lộ 1 (thuộc phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ) kết nối với dự án cầu Cần Thơ 2 trong quy hoạch. Điểm cuối kết thúc tại Km126+223, giao với đường Hành lang ven biển phía Nam thuộc xã Hồ Thị Kỷ (huyện Thới Bình cũ, tỉnh Cà Mau). Quy mô xây dựng trong giai đoạn phân kỳ đầu tư bao gồm 4 làn xe với bề rộng nền đường 17m; giai đoạn hoàn chỉnh sẽ được mở rộng lên 24,75m. Tốc độ thiết kế của tuyến chính đạt 100km/giờ, được đầu tư đồng bộ các công trình phụ trợ như trạm thu phí không dừng và hệ thống giao thông thông minh (ITS).

Đặc biệt, dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang dài 37,65km và 9,252km tuyến nối đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục tuyến chính, đủ điều kiện đưa vào khai thác chính thức kể từ 9 giờ ngày 20/12/2025. Trong khi đó, đoạn Hậu Giang - Cà Mau với tuyến chính dài 73,223km và tuyến nối 16,597km đã cơ bản hoàn thành tuyến chính cao tốc và đủ điều kiện thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025. Các đơn vị thi công sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại để đưa toàn bộ đoạn Hậu Giang - Cà Mau vào khai thác chính thức dự kiến từ 9 giờ ngày 31/12/2025.

Việc đưa vào vận hành tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau giúp hình thành trục giao thông tốc độ cao, kết nối chặt chẽ các trung tâm kinh tế, chính trị, các khu công nghiệp trọng yếu và cảng biển trong vùng. Dự án giúp rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics đối với các loại hàng hóa, nông sản, thủy sản xuất khẩu của khu vực; từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Công trình còn mở ra không gian phát triển mới cho ngành du lịch, dịch vụ của các tỉnh cực Nam Tổ quốc.

Đánh giá về ý nghĩa chiến lược của công trình, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẳng định, việc khánh thành cao tốc là niềm vui lớn và là sự mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền cũng như nhân dân tỉnh cực Nam Tổ quốc. Dự án mở ra không gian phát triển mới cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giúp lưu thông hàng hóa thuận tiện, tạo động lực mạnh mẽ cho sản xuất nông nghiệp và thủy sản địa phương. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm như: tuyến Cà Mau - Đất Mũi, Đất Mũi - Hòn Khoai và Cảng nước sâu Hòn Khoai.

Về phương án tổ chức giao thông, bắt đầu từ 9 giờ ngày 20/12/2025, các phương tiện được phép tham gia giao thông trên đường cao tốc theo hướng từ nút giao giữa Quốc lộ 91B và tuyến nối cao tốc (Cần Thơ), đi theo tuyến nối vào cao tốc tại nút giao IC2, tiếp tục di chuyển đến nút giao IC5 và ra Quốc lộ 61B. Ở chiều ngược lại, các phương tiện đi từ Quốc lộ 61B đến nút giao IC5 vào đường cao tốc, đi đến nút giao IC2 ra tuyến nối và kết thúc tại nút giao với đường Quốc lộ 91B.

Tốc độ khai thác tối đa trên đường cao tốc được quy định là 80km/giờ và tốc độ tối thiểu là 60km/giờ. Đối với các nhánh thuộc nút giao, tốc độ tối đa là 40km/giờ; riêng tuyến nối cao tốc được vận hành với tốc độ tối đa 80km/giờ. Cơ quan chức năng cũng lưu ý các phương tiện như xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn quy định, xe gắn máy, xe mô tô, xe thô sơ và người đi bộ tuyệt đối không được đi trên đường cao tốc./.