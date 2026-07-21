Cao điểm tuần tra chống IUU, bảo vệ nguồn lợi thủy sản bền vững

Quang cảnh lễ ra quân. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 21/7 đến ngày 20/8, nhằm mục đích tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác hải sản trái phép. Qua đó, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC); bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát triển nghề cá bền vững và kiên quyết không để tàu cá, ngư dân thành phố vi phạm vùng biển nước ngoài.



Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ Quách Thị Thanh Bình biểu dương những kết quả Bộ đội Biên phòng thành phố đạt được thời gian qua khi kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến qua phần mềm và hệ thống eCDT.



Bà Quách Thị Thanh Bình nhấn mạnh, chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc bảo vệ uy tín thủy sản Việt Nam và sinh kế lâu dài của ngư dân; đồng thời, yêu cầu các lực lượng, đơn vị và địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm "Hành động quyết liệt - Kiểm soát chặt chẽ - Phối hợp đồng bộ - Thi đua sôi nổi", duy trì nghiêm kỷ cương.

Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 21/7 đến ngày 20/8, nhằm mục đích tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác hải sản trái phép. Qua đó, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC); bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát triển nghề cá bền vững và kiên quyết không để tàu cá, ngư dân thành phố vi phạm vùng biển nước ngoài.Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ Quách Thị Thanh Bình biểu dương những kết quả Bộ đội Biên phòng thành phố đạt được thời gian qua khi kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến qua phần mềm và hệ thống eCDT.Bà Quách Thị Thanh Bình nhấn mạnh, chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc bảo vệ uy tín thủy sản Việt Nam và sinh kế lâu dài của ngư dân; đồng thời, yêu cầu các lực lượng, đơn vị và địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm "Hành động quyết liệt - Kiểm soát chặt chẽ - Phối hợp đồng bộ - Thi đua sôi nổi", duy trì nghiêm kỷ cương.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng và các đơn vị tham gia ra quân trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và tủ thuốc Biên phòng cho các chủ phương tiện, thuyền viên đang khai thác đánh bắt thủy hải sản trên biển. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Theo Đại tá Huỳnh Thanh Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tổ chức 33 cuộc tuần tra trên biển, kiểm tra 101 lượt phương tiện với 562 lượt ngư dân; kiểm tra, kiểm soát 2.723 lượt phương tiện cùng 15.116 lượt thuyền viên ra vào khu vực cửa sông Trần Đề. Bên cạnh đó, lực lượng đã tuyên truyền trực tiếp cho hơn 15.000 lượt ngư dân; đăng tải 18 tin, bài, phóng sự và phát 850 tờ rơi. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay, thành phố duy trì thành tích không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.



Trong đợt cao điểm, Bộ đội Biên phòng thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương duy trì giám sát hành trình VMS 24/24 giờ; bảo đảm 100% tàu cá xuất, nhập bến thực hiện đầy đủ thủ tục trên phần mềm quản lý và hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử eCDT; kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện không đủ điều kiện, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.



Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và tủ thuốc Biên phòng cho các ngư dân. Ngay sau lễ ra quân, lực lượng chức năng đã ra khơi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và phát tờ rơi tuyên truyền chống khai thác IUU cho các phương tiện đang hoạt động trên biển./.