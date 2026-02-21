Cảnh sát giao thông Thủ đô: 80 năm vì nhân dân phục vụ

*Bản lĩnh giữa dòng chảy thời đại

Lực lượng CSGT Thủ đô phối hợp với Công an cơ sở đảm bảo an toàn cho Đại hội Đảng lần thứ XIV. Ảnh: Quốc Lũy - TTXVN

Sắc lệnh lịch sử ngày 21/2/1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh hợp nhất các Sở Cảnh sát và Sở Liêm phóng, đặt nền móng cho lực lượng Công an cách mạng, nhiệm vụ giữ gìn trật tự công cộng và bảo đảm an toàn giao thông đã hình thành, từng bước phát triển, trở thành một phần quan trọng của lực lượng Cảnh sát giao thông Việt Nam. Năm 2021, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 10451/QĐ-BCA, xác định ngày 21/2/1946 là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, trong bom đạn ác liệt, lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô kiên cường bám trụ trên các tuyến giao thông huyết mạch, điều tiết, hướng dẫn, bảo đảm mạch máu giao thông không ngừng chảy. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, góp phần viết nên trang sử vẻ vang của Công an nhân dân.

Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, hạ tầng giao thông Thủ đô ngày càng phát triển nhưng cũng đặt ra những thách thức lớn về trật tự, an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông. Trong 30 năm đất nước đổi mới, 6 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội đã anh dũng hy sinh, 24 đồng chí được công nhận là thương binh. Từ nền tảng ấy, lực lượng không ngừng lớn mạnh, vững vàng bước tiếp trên hành trình 80 năm vì một Thủ đô an toàn, văn minh và nhân văn

Thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa XII về việc điều chỉnh địa giới hành chính, ngay sau khi Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Hà Tây sáp nhập, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng ổn định tổ chức. Ngày 26/10/2018, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt và Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy được sáp nhập, đánh dấu bước phát triển mới của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội trong việc thực hiện mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 22 ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội hiện có 1 trưởng phòng, 6 phó trưởng phòng và 22 đội công tác, cùng 16 đội Cảnh sát giao thông đường bộ và đường thủy, với tổng số 1.113 cán bộ, chiến sĩ.

Lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên mạng lưới 23.420 km đường bộ; trong đó có 7 tuyến cao tốc, 11 tuyến quốc lộ và các tuyến tỉnh lộ, đường đô thị, đường xã và hàng trăm nút giao trọng điểm có áp lực phương tiện rất cao.

Trên lĩnh vực đường sắt, Cảnh sát giao thông Hà Nội bảo đảm an toàn cho 6 tuyến với tổng chiều dài hơn 162km, gồm: Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội - Lạng Sơn, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Hải Phòng, Bắc Hồng - Văn Điển. Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cũng phụ trách 264,75 km đường thủy thuộc các tuyến: sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Công, sông Cầu, sông Cà Lồ, suối Yến…

*Vì nhân dân phục vụ

Đại tá Tạ Văn Ký, nguyên Phó Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội xúc động khi về thăm Phòng Truyền thốNng của đơn vị những ngày đầu năm mới. Ảnh: Quốc Lũy - TTXV

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, Đại tá Tạ Văn Ký thăm trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội. Hơn 10 năm kể từ ngày nghỉ công tác, ông trở lại nơi từng gắn bó gần trọn một chặng đường nghề nghiệp, nơi đã ghi dấu những năm tháng ông cùng đồng đội xây dựng và trưởng thành trong vai trò lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Thủ đô, từ năm 1997- 2014, giai đoạn Thủ đô đổi thay mạnh mẽ, giao thông đô thị đứng trước nhiều áp lực chưa từng có, đòi hỏi lực lượng phải không ngừng đổi mới để hoàn thành nhiệm vụ.

Trở lại Phòng Truyền thống, Đại tá Tạ Văn Ký xúc động chia sẻ: “Trên những vị trí trọng điểm, nơi áp lực và trách nhiệm luôn ở mức cao nhất, tinh thần “gần dân nhất” không chỉ thể hiện ở việc điều tiết giao thông thông suốt, mà còn ở sự lắng nghe, sẻ chia và kịp thời giúp những người đang rơi vào thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời. Lịch sử lực lượng là sự cống hiến, hy sinh của nhiều thế hệ, là nền tảng để lớp cán bộ hôm nay tiếp tục phấn đấu”.

Tinh thần ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất trở thành trụ cột trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Suốt gần hai thập kỷ gắn bó với cầu Chương Dương, cây cầu huyết mạch của Thủ đô, Thượng tá Lê Đức Đoàn, nguyên cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, đã sống trọn vẹn với nhịp đập của dòng người qua lại mỗi ngày. Không chỉ đối mặt với áp lực giao thông, ông còn nhiều lần đứng trước ranh giới sinh tử, kiên trì thuyết phục, cứu giúp hơn 40 người trở về với cuộc sống.

Với người chiến sĩ ấy, niềm vui lặng thầm còn theo ông đến tận hôm nay, khi biết rằng những người từng được cứu giúp đã tìm lại sự bình yên, có cơ hội làm lại cuộc đời, tiếp tục bước đi trên những con đường phía trước. Thượng tá Lê Đức Đoàn chia sẻ: “Chúng tôi luôn tự nhủ phải làm bằng tất cả trách nhiệm, thậm chí chấp nhận hy sinh, để kéo họ trở lại với cuộc sống. Điều tôi luôn mong mỏi, là họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, bình yên”.



Hay trên những chuyến xe mở đường khẩn cấp giữa mưa lớn, từng phút, từng giây quyết định sự sống của bệnh nhân. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã dẫn đường, bảo đảm xe cứu thương vận chuyển trái tim hiến tạng ra sân bay kịp thời, góp phần vào thành công của ca ghép tim tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh xe dẫn đoàn “rẽ sóng” trong mưa đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn nhớ lại khoảnh khắc đặc biệt trong nghề của mình khi bệnh viện phải chuyển trái tim vào Thành phố Hồ Chí Minh để ghép tạng cho một bệnh nhân. Ngay sau cú điện thoại đề nghị hỗ trợ mở “đường máu”, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã lập tức cử ngay Đội dẫn đoàn đến bệnh viện.

Ngày hôm đó trời mưa như trút nước, đường nhiều đoạn ngập sâu và việc di chuyển nhanh rất nguy hiểm. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, các cán bộ dẫn đoàn đã đưa xe cứu thương đến sân bay Nội Bài đúng giờ, an toàn,góp phần vào thành công ca ghép tim.

“Hình ảnh xe dẫn đoàn lực lượng Cảnh sát giao thông mở luồng cho xe cứu thương bệnh viện chạy phía sau gây ấn tượng mạnh đối với nhân dân Thủ đô và cả nước”, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Long chia sẻ.

Trong những ngày mưa lũ, khi nước dâng, mưa lớn, chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội không ngại hiểm nguy lao vào dòng nước xiết cứu người, cứu tài sản, kịp thời trao những nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con vùng khó.

*Tiếp lửa trong kỷ nguyên số

Trung tâm điều khiển giao thông thông minh đang vận hành gần 2.000 camera A.I toàn thành phố Hà Nội. Ảnh: Quốc Lũy - TTXVN

Năm 2025, khi đất nước tổ chức nhiều sự kiện chính trị trọng đại, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, triển khai hàng nghìn phương án phân luồng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hơn 1.600 đoàn công tác trong và ngoài nước.

Từ năm 2025, lực lượng tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe; đẩy mạnh phân cấp về cơ sở; thực hiện số hóa hồ sơ theo Đề án 06 của Chính phủ. Hàng trăm nghìn hồ sơ được giải quyết, trong đó tỷ lệ trực tuyến ngày càng tăng.

Đặc biệt, Trung tâm điều khiển giao thông thông minh của Công an thành phố Hà Nội chính thức đưa vào khai thác, quản lý hàng trăm nút đèn tín hiệu và gần 2.000 camera AI, kết nối dữ liệu dân cư, phương tiện và vi phạm, trở thành “bộ não số” trong chỉ huy, điều hành giao thông Thủ đô.

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh Hà Nội tiếp tục mở rộng không gian phát triển, nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn; ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, văn hóa ứng xử trên đường phố… vẫn là những thách thức lớn.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Hà Nội xác định tiếp tục đổi mới tư duy, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ; siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Ảnh: Quốc Lũy - TTXVN

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội xác định tiếp tục đổi mới tư duy, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác; phát huy vai trò nòng cốt trong giải quyết các “điểm nghẽn” của Thủ đô; đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ; siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Từ những chốt gác năm xưa đến Trung tâm điều khiển giao thông thông minh hôm nay, mạch nguồn truyền thống 80 năm của lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô tiếp tục được trao gửi cho thế hệ trẻ, những cán bộ mang trong tim niềm tự hào và khát vọng cống hiến.

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, phương thức công tác; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực.

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng đề nghị đơn vị xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có đạo đức công vụ trong sáng, tác phong chuẩn mực, thái độ ứng xử văn minh, nhân văn, gần dân, vì nhân dân phục vụ. Qua đó, từng bước xây dựng hình ảnh Cảnh sát giao thông Thủ đô vừa nghiêm minh, kỷ cương trong thực thi pháp luật, vừa thân thiện, trách nhiệm trong phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong giai đoạn phát triển mới của Hà Nội.

Giữa Thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi mỗi con đường không chỉ chở dòng xe mà còn chở lịch sử và khát vọng phát triển, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn lặng thầm thực hiện lời thề danh dự của người chiến sĩ Công an nhân dân: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, để giao thông Hà Nội luôn thông suốt, an toàn, văn minh, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới./.