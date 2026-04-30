Cảnh sát giao thông Hà Nội “trực chiến” 24/24 giờ, bảo đảm giao thông thông suốt dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Khu vực cửa ngõ phía Đông của Thủ đô, mật độ giao thông bình thường. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Trước thực tế đó, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, với tinh thần “không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết: “Dịp nghỉ lễ kéo dài, lưu lượng phương tiện tăng cao là điều đã được dự báo trước. Phòng Cảnh sát giao thông đã xây dựng kế hoạch từ sớm, trong đó tập trung tăng cường phân luồng, điều tiết tại các tuyến cửa ngõ, khu vực có nguy cơ ùn tắc, không để xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân”.

Theo đó, lực lượng chức năng được bố trí tại các nút giao trọng điểm, các tuyến ra vào thành phố, khu vực bến xe, nhà ga, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí đông người. Song song với việc điều tiết giao thông, công tác tuần tra, kiểm soát cũng được siết chặt, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, vi phạm tải trọng…

Các phương tiện di chuyển chậm tại vành đai 3 trên cao hướng ra cửa ngõ phía Bắc Thủ đô. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Đáng chú ý, việc xử lý vi phạm được triển khai quyết liệt với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, qua đó nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trong dịp cao điểm. Cùng với đó, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông. Hệ thống camera giám sát tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) được khai thác để hỗ trợ phát hiện vi phạm, phân tích lưu lượng, từ đó phục vụ công tác điều tiết từ xa, nâng cao hiệu quả quản lý.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ nhấn mạnh: “Chúng tôi huy động tối đa lực lượng, duy trì tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, đồng thời tăng cường các tổ công tác lưu động phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý vi phạm nồng độ cồn, phòng chống đua xe trái phép và các hành vi gây rối trật tự công cộng. Lực lượng, phương tiện cũng luôn sẵn sàng để xử lý nhanh các tình huống ùn tắc, tai nạn phát sinh, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong suốt kỳ nghỉ lễ”.

Trong suốt thời gian nghỉ lễ, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông Thủ đô được huy động tối đa, tổ chức trực chiến 24/24 giờ trên các tuyến, địa bàn. Các phương án phân luồng từ xa, điều tiết linh hoạt theo thời điểm được triển khai đồng bộ, kết hợp với sự hỗ trợ của công nghệ và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng.

Tại các địa bàn trọng điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông cơ sở đã chủ động xây dựng phương án riêng, bám sát thực tiễn từng tuyến.

Trung tá Vương Đăng Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 7 cho biết: “Địa bàn phụ trách có nhiều tuyến cửa ngõ phía Tây, kết nối với các tỉnh có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt là các tuyến quốc lộ, vành đai. Đơn vị đã bố trí lực lượng ứng trực tại các nút giao trọng điểm, phối hợp với các lực lượng chức năng để phân luồng từ xa, hạn chế ùn tắc ngay từ đầu nguồn, đồng thời tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm”.

Theo Đội Cảnh sát giao thông số 14 – đơn vị phụ trách khu vực phía Nam Thủ đô, áp lực giao thông dịp nghỉ lễ dự báo sẽ tập trung tại các tuyến cửa ngõ, bến xe lớn và các trục giao thông huyết mạch. Đội duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, tăng cường kiểm soát tại khu vực bến xe, các tuyến đường ra vào thành phố nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh; đồng thời, tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, chở quá tải, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Với sự chuẩn bị chủ động, quyết liệt và đồng bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ. Đây cũng là bước tiếp tục hiện thực hóa định hướng xây dựng giao thông thông minh gắn với đô thị thông minh của Thủ đô – nơi mọi dòng phương tiện được điều hành hiệu quả, an toàn và văn minh./.