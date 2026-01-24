Cảnh sát giao thông bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng, trước yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn và giao thông thông suốt trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và các địa phương giáp ranh, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội và Công an các địa phương liên quan đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án phân luồng, điều tiết giao thông và dẫn đoàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại khu vực sảnh chính Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: TTXVN

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông đã tăng cường 104 cán bộ, chiến sĩ, huy động 18 xe ô tô Cảnh sát giao thông, 24 xe mô tô dung tích lớn và trưng tập thêm 15 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ dẫn đoàn. Đồng thời, xây dựng các tuyến dẫn chính, các tuyến dẫn dự phòng, tổ chức phân luồng giao thông theo mô hình 3 vòng tuyến bảo vệ, triển khai phân luồng từ sớm, từ xa, bảo đảm các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và 100% các đoàn được dẫn đúng giờ, đúng tuyến, đúng chương trình; không để xảy ra bất kỳ sự cố mất an toàn nào.



Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, tình hình giao thông trên địa bàn Hà Nội và các địa phương giáp ranh được duy trì ổn định, thông suốt, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến các tuyến phục vụ Đại hội; giao thông trở lại bình thường ngay sau khi các đoàn đi qua.



Mặc dù thời tiết rét đậm, mưa, nhưng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, có tác phong, lễ tiết chuẩn mực khi tiếp xúc với nhân dân, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp, chính quy, chuyên nghiệp của lực lượng, đóng góp quan trọng vào việc bảo đảm tuyệt đối an toàn và thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.