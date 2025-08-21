Cảnh sát biển hai nước Việt Nam và Indonesia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm

Thời gian qua, Cảnh sát biển hai nước Việt Nam và Indonesia đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động như: Tuần tra chung trên vùng biển giáp ranh, trao đổi đoàn các cấp, tổ chức hội nghị song phương luân phiên tại mỗi nước, phối hợp diễn tập tìm kiếm cứu nạn và ứng phó sự cố trên biển,... Gần đây nhất, vào tháng 10/2024, tàu KN Pulau Dana 323 của Cảnh sát biển Indonesia đã có chuyến thăm và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (nay là Thành phố Hồ Chí Minh).

Tàu CSB 8001 chuẩn bị rời quân cảng hải trình đến Indonesia. Ảnh: Huỳnh Sơn - TTXVN

Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, cho biết: "Công tác đối ngoại của Cảnh sát biển Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong công tác đối ngoại của Bộ Quốc phòng. Có thể nói, chuyến công tác của tàu CSB 8001 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam giao nhiệm vụ thăm, làm việc và giao lưu với lực lượng Cảnh sát biển Indonesia nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Indonesia nói chung và lực lượng Cảnh sát biển nói riêng. Qua chuyến công tác lần này, chúng tôi sẽ trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật trên biển, đồng thời tăng cường công tác hợp tác quốc tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định trên biển".

Theo kế hoạch, trong chuyến thăm, đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam sẽ chào xã giao lãnh đạo chính quyền địa phương và lãnh đạo Cảnh sát biển Indonesia; họp song phương với Cảnh sát biển Indonesia; thăm và giao lưu thể thao với cán bộ, thủy thủ Cảnh sát biển Indonesia; tham quan văn hóa tại thành phố Jakarta. Đặc biệt, hai lực lượng sẽ phối hợp luyện tập chung trên biển.

Chuyến thăm, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm lần này của tàu CSB 8001 tại Indonesia được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao khả năng phối hợp ứng phó với các tình huống trên biển, mở ra những hướng hợp tác ngày càng thiết thực và hiệu quả giữa hai lực lượng thời gian tới./.