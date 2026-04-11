Cảnh sát biển cùng cố thế trận lòng dân trên biển

Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN.

Các nội dung phối hợp gồm: Tổ chức tuyên truyền; tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh; giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thông mới; là điểm tựa để ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; phối hợp thực hiện huy động nhân lực, phương tiện, tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Tại hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, chương trình phối hợp đã được ký kết giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam với Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy thời gian qua đã được các cơ quan chức năng cũng như các đơn vị, địa phương hai bên tổ chức triển khai rất tích cực, hiệu quả; qua đó đã trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình biển, đảo; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của ngư dân trong chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh, nâng cao đời sống của người dân và củng cố thế trận lòng dân trên biển vững chắc. Đồng thời, thông qua chương trình, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam có điều kiện hiểu biết, chia sẻ và nâng cao trách nhiệm với ngư dân, tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, tạo sức mạnh tổng hợp để Cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao…

Trung tướng Bùi Quốc Oai mong muốn thời gian tới, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan, các địa phương ven biển quán triệt triển khai thường xuyên, liên tục bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của Cảnh sát biển Việt Nam kịp thời phát hiện, điều chỉnh các nội dung bất cập, đề xuất, bổ sung các nội dung phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của hai bên trong quá trình thực hiện. Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam giao Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 là đầu mối phối hợp và trực tiếp thực hiện các nội dung trong chương trình phối hợp.

Theo ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ, việc ký kết chương trình phối hợp là sự kiện kế thừa mang tính tất yếu, cụ thể hóa ý chí của Đảng vào cuộc sống. Đây không chỉ là một văn bản hành chính, mà là một lời cam kết sắt son, một sự thắt chặt vòng tay lớn giữa quân đội với Đảng, chính quyền và nhân dân.

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cam kết sẽ triển khai chương trình phối hợp này với tinh thần trách nhiệm, quyết liệt và thực chất nhất. Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố xem công tác tuyên truyền là “mặt trận hàng đầu”; xây dựng thế trận lòng dân trên biển và đất liền thật sự vững chắc. Các lực lượng chức năng của thành phố, đặc biệt là Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong việc nắm bắt dư luận, tâm tư, nguyện vọng của ngư dân. Các lực lượng chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ gây mất an ninh trật tự, tuyệt đối không để hình thành các “điểm nóng”; tiếp tục phối hợp tặng cờ, tặng thuốc, nghiên cứu các giải pháp bền vững về sinh kế cho gia đình ngư dân, đảm bảo con em được đến trường, gia đình được chăm sóc y tế, nâng cao mức sống…/.