Canh giữ biên cương cho mùa Xuân trọn vẹn

*Sương gió biên cương

Khi sương mù còn phủ trắng các triền núi biên giới, tiếng bước chân tuần tra vẫn đều đặn trên cung đường rừng dẫn ra từng mốc giới. Mùa đông ở Lạng Sơn thường khắc nghiệt, có thời điểm nhiệt độ xuống thấp, sương mù dày đặc, mưa phùn rét buốt kéo dài; cũng có lúc nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch hàng chục độ C. Trong điều kiện đó, những lán chốt đơn sơ của lực lượng Bộ đội Biên phòng giữa rừng núi, nơi đường biên heo hút vẫn sáng đèn suốt đêm ngày, duy trì chế độ trực 24/24 giờ, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) tìm hiểu văn hóa đồng bào các dân tộc Việt Nam qua tờ báo Tết. Ảnh: Quang Duy - TTXVN Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) trực chốt thường xuyên tại khu vực mốc 1228. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Tết Nguyên đán 2026 là cái Tết đặc biệt đối với Thượng úy Bùi Mạnh Lâm (sinh năm 1997, quê Hưng Yên), công tác tại Trạm Biên phòng cửa khẩu Chi Ma. Anh cho biết, vừa tổ chức lễ cưới vào ngày 20 tháng Chạp, sau 7 ngày nghỉ phép theo quy định, anh trở lại đơn vị nhận nhiệm vụ trực Tết; người vợ trẻ cũng theo anh lên đơn vị đón năm mới.

Chia sẻ về nhiệm vụ nơi tuyến đầu, Thượng úy Lâm bày tỏ: "Dịp Tết là lúc mọi người quây quần bên gia đình, nhưng với chúng tôi, được đứng chân nơi biên giới, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia đã là niềm tự hào lớn. Anh em vẫn thường động viên nhau khắc phục khó khăn, giữ vững tinh thần để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tình cảm đồng chí, đồng đội, sự quan tâm của Chỉ huy các cấp và tình cảm của nhân dân địa phương đã tiếp thêm động lực để anh em vững vàng hơn nơi tuyến đầu".

Thượng úy Bùi Mạnh Lâm, sinh năm 1997, quê Hưng Yên, cán bộ Trạm Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) mới cưới vợ ngày 20 tháng Chạp song vẫn lên đơn vị để nhận nhiệm vụ trực Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Trung tá Nguyễn Văn Thạch, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) cho biết, dịp Tết là thời điểm nhạy cảm, các đối tượng thường lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm… Vì vậy, đơn vị xác định phải tăng cường trực chốt, tuần tra khép kín địa bàn; đồng thời kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại khu vực biên giới, cửa khẩu, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Dù thời tiết khắc nghiệt, phải xa gia đình trong những ngày Tết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn giữ vững tinh thần, chấp hành nghiêm kỷ luật, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

*Vững vàng nơi tuyến đầu

Tết Nguyên đán được xác định là thời điểm tình hình biên giới tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Do đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã sớm ban hành các kế hoạch, phương án trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường lực lượng tại các địa bàn. Đặc biệt, các Đồn Biên phòng luôn thực hiện nghiêm việc duy trì quân số trực, tổ chức trực chỉ huy, trực ban, trực chiến đấu theo đúng quy định. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) chăm sóc, trang trí cây đào Tết tại đơn vị. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Để thực hiện tốt công tác, các đồn, trạm biên phòng, hệ thống 30 chốt kiểm soát biên giới được các đơn vị củng cố, kiện toàn. Các tổ, đội công tác được phân công nhiệm vụ cụ thể, bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra khép kín, kiểm soát chặt chẽ đường biên, cột mốc, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, công tác phối hợp với lực lượng công an, quân sự, hải quan và chính quyền địa phương được duy trì thường xuyên, tạo thế trận quản lý, bảo vệ biên giới vững chắc trong mọi tình huống.

Đại tá Trịnh Nguyên Sáng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các đồn biên phòng nắm chắc tình hình từ ngoại biên đến nội địa, kịp thời nhận diện tuyến, hướng hoạt động của các loại tội phạm. Đồng thời, các đơn vị tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, bảo đảm trao đổi thông tin thành hệ thống khép kín. Đặc biệt, lực lượng Bộ đội Biên phòng triển khai sâu rộng các biện pháp nghiệp vụ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, dịp Tết, lực lượng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân khu vực biên giới. Các đơn vị cũng tích cực tham gia công tác an sinh xã hội; thăm hỏi, tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm thiết thực ấy tiếp tục vun đắp tình quân – dân gắn bó, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Ông Nông Văn Thắng, người dân tộc Tày ở thôn Thạch Khuyên, xã Ba Sơn (Lạng Sơn) cho biết, việc bộ đội Biên phòng trực và đón Tết tại địa bàn khiến bà con trong thôn rất vui và yên tâm. Vào các dịp lễ, Tết, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, tặng quà, động viên các hộ nghèo. Những món quà không quá lớn về giá trị vật chất, nhưng bà con đều cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia và tình cảm ấm áp của các chiến sĩ chứa đựng trong đó.

Trong những ngày Xuân năm mới, ở nơi biên cương Tổ quốc, những người lính mang quân hàm xanh đang vững bước tuần tra. Chính từ những ca trực lặng thầm ấy, mùa Xuân của đất nước thêm tròn đầy và ý nghĩa…/.