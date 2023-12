Cánh cửa khám phá từ Hong Kong (Trung Quốc)

Một phần quang cảnh của Đại học Hong Kong. Ảnh: TTXVN phát

Năm 2022, trường Đại học Trung Văn Hong Kong (CUHK) hiện xếp hạng 10 Châu Á và 47 thế giới, đã lập riêng Chương trình học bổng bậc đại học cho sinh viên Việt Nam, hoạt động theo phương thức Tổng Lãnh sự quán phối hợp cùng CUHK vận hành, điều phối. Chương trình đã được đánh giá cao và đem lại những cơ hội mới cho nhiều học sinh xuất sắc ở các địa phương trên khắp cả nước. Từ 30 suất học bổng cho 5 trường trong năm 2022, CUHK cam kết dành 96 suất cho 16 trường của Việt Nam trong năm 2024. Giá trị học bổng bao gồm một phần hoặc toàn bộ học phí và/hoặc trợ cấp sinh hoạt, lên đến 780.000 HKD (tương đương 2,5 tỷ Việt Nam đồng) cho 4 năm học đại học. Ngày 10/12, CUHK tổ chức ngày hội tuyển sinh tại Hà Nội. CUHK có 8 khoa cung cấp trên 70 chương trình khác nhau.

Sau thành công của chương trình học bổng Đại học CUHK, năm 2023, Đại học Hong Kong (HKU), xếp hạng thứ hai châu Á, 26 thế giới nhất trí đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia ưu tiên tuyển sinh. Ngay trong mùa tuyển sinh 2024, HKU sẽ dành 20 suất học bổng bậc đại học và 6 học bổng bậc cao học (ngành kinh doanh) cho một số trường hàng đầu của Việt Nam. HKU cũng là trường đại học đầu tiên của Hong Kong có sự hiện diện tại Việt Nam, với việc mở Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong Phạm Bình Đàm (đứng thứ 5 tính từ bên trái) chụp ảnh cùng Ban Điều hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Hong Kong. Ảnh: TTXVN phát

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong Phạm Bình Đàm cho biết thông qua chương trình này, nhiều trường đại học ở Hong Kong đã biết đến chất lượng của sinh viên Việt Nam. Việt Nam và Hong Kong cũng biết đến nhau nhiều hơn, từ đó Hong Kong đã trở thành một địa điểm du học có tính chất phổ biến cho sinh viên Việt Nam ở tất cả các địa phương. Năm đầu tiên, chỉ có 9 sinh viên Việt Nam đến CUHK, trong khi trường cung cấp 30 suất học bổng. Sang năm thứ hai, số lượng sinh viên Việt Nam nhận học bổng này tăng lên 26, và tiếp tục mở rộng sang năm thứ ba.

Tổng lãnh sự Phạm Bình Đàm nhấn mạnh Hong Kong có tất cả các yếu tố thuận lợi cho sinh viên Việt Nam sang học, chi phí rẻ hơn rất nhiều so với châu Âu, Mỹ, chất lượng quốc tế, môi trường an toàn và phù hợp với sinh viên châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, như kiến thức về marketing, kinh tế, kinh doanh hoặc những chủ đề liên quan đến văn hóa. Một thành công của chương trình là Hong Kong đã đưa Việt Nam vào danh sách ưu tiên, do đó ngoài việc tận dụng những nguồn lực của các trường đại học ở Hong Kong, chương trình còn mở rộng cánh cửa cho học sinh thuộc tất cả các trường, tất cả các địa phương của Việt Nam có thành tích học tập tốt đều có thể đăng ký. Trong tương lai, có thể nói Hong Kong sẽ là điểm đến hàng đầu cho sinh viên Việt Nam xét về nguồn lực, chất lượng giáo dục và mức độ phù hợp.