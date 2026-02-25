Cảnh báo quảng cáo trá hình dẫn dụ cá cược, cờ bạc online

Người dân cần đặc biệt chú ý, nâng cao cảnh giác khi nhận các vật phẩm, vật dụng miễn phí có chứa các quảng cáo về cờ bạc, cá cược trái phép. Ảnh: TTXVN phát

Theo Công an Thành phố, thời gian qua tại một số địa phương xuất hiện tình trạng các đối tượng liên hệ quán ăn, nhà hàng, cửa hàng tạp hóa… để cho, tặng miễn phí các vật dụng (như: ống đũa, cốc nhựa, muỗng, hộp khăn giấy, áo phông, ghế đá, biển hiệu). Ngoài ra, các đối tượng còn tặng mũ bảo hiểm, móc khóa cho người đi đường có in logo, biểu tượng như “OK VIP”, “MB66”, “thần tài đến”, “…tỉ trao tay”, “nhận lì xì… tỉ”, kèm mã QR dẫn đến các trang web được giới thiệu là cung cấp dịch vụ cá cược trực tuyến.

Đáng chú ý, khi quét mã QR, người dùng được hướng dẫn cài đặt thêm ứng dụng thứ ba với quảng cáo “truy cập chính hãng, không lo bị chặn mạng”. Theo cơ quan công an, đây là hình thức quảng cáo trá hình, lợi dụng tâm lý tò mò, ham lợi của một bộ phận người dân để dẫn dụ tham gia các hoạt động cá cược, cờ bạc online trái phép, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự.

Trước tình hình trên, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh và người dân thận trọng khi tiếp nhận, sử dụng các vật dụng được cho, tặng, tài trợ có gắn nội dung quảng cáo cờ bạc, cá cược trái phép. Trường hợp phát hiện vật phẩm có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần liên hệ ngay với công an xã, phường nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định./.