Cảng hàng không Phan Thiết đặt mục tiêu vận hành vào cuối năm 2027

Chủ đầu tư báo cáo tiến độ thi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết - Hạng mục hàng không dân dụng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Lâm Đồng, sau ba tháng triển khai xây dựng, dự án Cảng hàng không Phan Thiết - Hạng mục hàng không dân dụng đã được xây dựng khẩn trương, nhiều hạng mục quan trọng đang dần định hình. Tính đến đầu tháng 8/2026, đơn vị đã thi công xây dựng văn phòng điều hành và hoàn thành hạng mục ép cọc thử nhà ga hàng không dân dụng và đài kiểm soát không lưu. Các hạng mục đang triển khai thi công gồm: ép cọc đại trà nhà ga hàng không dân dụng và đài kiểm soát không lưu; phát quang, bóc hữu cơ, san nền hạng mục đường lăn, sân đỗ, hồ điều hòa và các công trình phụ trợ.

Theo báo cáo của Công ty TNHH Cảng Hàng Không Mặt Trời Phan Thiết, đơn vị huy động gần 40 máy móc, thiết bị tập kết tại công trường với gần 70 kỹ sư và công nhân để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đưa công trình vào hoạt động trong năm 2027. Đối với công tác thẩm định phòng cháy chữa cháy, nhà đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ và đã nộp thẩm định tại Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (C07) vào ngày 27/7/2026; dự kiến có kết quả thẩm định sau 10 ngày làm việc. Trong giai đoạn tới, đơn vị thi công sẽ tiếp tục tăng cường nhân lực, máy móc và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm các mốc thi công theo kế hoạch đề ra.

Ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết: Tỉnh đã có chỉ đạo nhà thầu và đơn vị thi công huy động đầy đủ nhân lực, vật lực theo đúng cam kết để triển khai các hạng mục theo kế hoạch. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành dự án đúng hoặc sớm hơn thời gian đã cam kết. Phấn đấu đến cuối năm 2027 công trình có thể đưa vào hoạt động.

Để đẩy nhanh tiến độ Hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Công ty TNHH Cảng Hàng Không Mặt Trời Phan Thiết xây dựng biểu tiến độ chi tiết triển khai các hạng mục công trình thuộc dự án dưới dạng sơ đồ Gantt, phù hợp với thời hạn thực hiện hợp đồng đã ký kết, đảm bảo hoàn thành công tác thi công xây dựng công trình và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong thời gian cam kết.

Ông Đặng Hồng Sỹ lưu ý trong quá trình triển khai thi công xây dựng công trình, các sở, ngành và địa phương quan tâm hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục theo quy định, nhằm bảo đảm dự án được triển khai thuận lợi và đúng tiến độ.

Cảng hàng không Phan Thiết được thiết kế là sân bay lưỡng dụng, gồm phần quân sự và dân dụng. Hạng mục quân sự do Bộ Quốc phòng đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2025. Hạng mục hàng không dân dụng được đầu tư theo tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4E, với công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030, tổng mức đầu tư gần 3.900 tỷ đồng. Dự án có diện tích đất sử dụng là 75 ha gồm sân đỗ máy bay; đường lăn; công trình kiểm soát không lưu, dẫn đường trên không và trên mặt đất; tháp kiểm soát không lưu; nhà điều hành, nhà ga hành khách…

Theo đánh giá của các doanh nghiệp du lịch ven biển Lâm Đồng, trong bối cảnh lượng khách du lịch nội tỉnh, doanh nhân và khách công vụ được dự báo tăng nhanh, đặc biệt khi du lịch nghỉ dưỡng biển và du lịch sinh thái cao nguyên được quy hoạch kết nối cùng phát triển, việc đẩy nhanh tiến độ đưa sân bay Phan Thiết vào hoạt động sẽ mở ra một không gian kinh tế-du lịch liên vùng rộng lớn.

Sự phát triển của sân bay cũng sẽ thúc đẩy sự phát triển của các ngành dịch vụ liên quan, thu hút nhiều nhà đầu tư, thúc đẩy các hoạt động thương mại… từ đó tạo ra hàng nghìn việc làm mới, cải thiện đời sống người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực phía Đông của tỉnh phát triển mạnh./.