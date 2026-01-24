Cảng cá, bến cá tuyên truyền phòng chống rét cho ngư dân

Ông Nguyễn Hồng Sinh, Phó Giám đốc Đài khí tượng thủy văn thành phố Hải Phòng cho biết, đây là cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2. Dự báo tác động toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động ở vùng biển do gió mạnh, sóng lớn và rét.



Trước những diễn biến của không khí lạnh tăng cường, Ban Quản lý Cảng cá, bến cá Hải Phòng thường xuyên nắm bắt diễn biến của thời tiết, đồng thời tuyên truyền đến các chủ tàu, thuyền chủ động phòng chống rét và gió mạnh.



Ông Đoàn Văn Hành, chủ tàu cá tại cảng cá Ngọc Hải cho biết, nhờ nắm được thông tin có không khí lạnh tăng cường nên các thuyền viên trên tàu đã chủ động chuẩn bị quần áo mưa bảo hộ để chống rét. Trên tàu cũng đã tăng cường quần áo ấm, chăn, mũ để chống rét cho thủy thủ đoàn.

Các chủ thuyền và hộ kinh doanh cá đã chủ động áo ấm và các thiết bị bảo hộ lao động ngày rét. Ảnh: Tiến Vĩnh –TTXVN

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ, Ban Quản lý Cảng cá, bến cá thành phố Hải Phòng cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của thành phố, Cảng cá Ngọc Hải đã thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa để các ngư dân khi ra biển khai thác hải sản cần mặc thêm áo ấm và có các biện pháp phòng chống rét kịp thời. Ban quản lý cũng khuyến cáo các ngư dân chuẩn bị áo bảo hộ lao động, gia cố các cửa tàu, thuyền hạn chế tiếp xúc ngoài trời khi không khí lạnh tăng cường. Tại văn phòng cảng cá, cán bộ cảng cá và Bộ đội Biên phòng thường xuyên khuyến cáo các chủ tàu về phòng chống rét cho thủy thủ đoàn khi đánh bắt trên biển trong những ngày rét đậm.

Trước đó, ngày 21/1, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Trần Văn Quân, Phó Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố đã chỉ đạo tại văn bản số 705/VP-NNMT yêu cầu các đơn vị thông báo đến thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động các biện pháp phòng, tránh rét, bảo đảm an toàn về người và tài sản. Các sở, ngành, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, duy trì thông tin liên lạc thông suốt để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra; đồng thời báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh về Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan thường trực về phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố./.