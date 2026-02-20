Cảng biển Hải Phòng bảo đảm dòng chảy hàng hóa thông suốt

Tàu PROCYON LEADER xếp dỡ hàng ô tô tại Chi nhánh cảng Tân Vũ - Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng. Ảnh: TTXVN phát

Tàu cập cảng làm hàng tại bến cảng thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: TTXVN phát

Sẵn sàng ứng phó



Theo báo cáo nhanh của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, tính từ 0 giờ ngày 14/2 (27 Tết) đến 14 giờ 30 phút ngày 20/2 (Mùng 4 Tết), khu vực cảng biển Hải Phòng đón nhận 349 lượt tàu biển và phương tiện thuỷ nội địa vào, rời cảng, sản lượng hàng hoá thông qua đạt 1.579.258 tấn, 137.918 teus, tăng 25% về lượt tàu thuyền, tăng 22% sản lượng hàng hoá tính theo tấn và tăng 30% sản lượng hàng hoá container theo TEU so với 7 ngày Tết tương ứng của năm 2025.



Về hành khách, Tết âm lịch năm 2026, khu vực cảng biển Hải Phòng không có tàu khách vào rời các bến cảng biển.



Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng Bùi Nguyên Khôi cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng hải trong vùng nước cảng biển Hải Phòng trước, trong và sau dịp lễ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị và thuyền trưởng các tàu thuyền thực hiện các nội dung, cụ thể: đối với doanh nghiệp khai thác cảng biển, các cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển, thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động, an toàn xếp dỡ hàng hóa tại cảng, không xếp hàng quá tải trọng quy định. Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại cảng. Trong dịp nghỉ Lễ yêu cầu đảm bảo bố trí đầy đủ lực lượng sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống sự cố, tai nạn tại cảng theo quy định.



Cùng đó, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng yêu cầu Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Bắc thực hiện nghiêm túc việc lên, xuống tàu đúng vị trí và thời gian theo quy định; mặc đồng phục theo quy định, thực hiện đúng tác phong khi thực hiện dẫn tàu; không sử dụng đồ uống có cồn hoặc chất kích thích bị cấm trong thời gian dẫn tàu; đảm bảo tư vấn cho thuyền trưởng an toàn trong quá trình dẫn tàu, cập cầu, rời cầu.



Đối với thuyền trưởng các tàu thuyền chỉ được phép cho tàu thuyền vào neo đậu khi được sự chấp thuận của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng và phải neo đúng vị trí do Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng chỉ định. Bố trí đủ số lượng thuyền viên trực canh với các chức danh phù hợp theo quy định và sẵn sàng di chuyển đến vị trí khác khi có lệnh điều động của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng. Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo quy định.



Các đơn vị phải bố trí cán bộ thường trực trong dịp lễ Tết Nguyên đán để kịp thời xử lý, giải quyết các sự cố, tai nạn hàng hải hoặc các nguy cơ mất an toàn, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Kịp thời thông báo ngay cho Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng qua VHF kênh 16 hoặc số điện thoại đã thông báo công khai và các cơ quan chức năng liên quan để phối hợp xử lý.



Dòng chảy hàng hóa thông suốt



Nổi bật trong hệ thống cảng biển Hải Phòng, các bến cảng thuộc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng vẫn duy trì hoạt động xuyên Tết Nguyên đán Bính Ngọ, bảo đảm nhịp độ sản xuất ổn định và thông suốt. Sự vận hành liên tục này không chỉ phản ánh tinh thần trách nhiệm của đội ngũ lao động mà còn khẳng định vị thế chiến lược của Hải Phòng trong mạng lưới logistics, giữ vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế, góp phần ổn định thương mại quốc gia và tăng cường kết nối kinh tế toàn cầu.



Dự kiến trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, toàn Cảng Hải Phòng sẽ đón và khai thác 18 lượt tàu, trong đó 13 lượt tàu container. Đặc biệt trong ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, Chi nhánh Cảng Tân Vũ tiếp nhận và khai thác 5 chuyến tàu.



Theo ông Phạm Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, hiện nay, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng quản lý và khai thác hệ thống 21 bến với tổng chiều dài trên 4.200 m cầu cảng trải dài từ khu vực Hoàng Diệu, Chùa Vẽ, Đình Vũ - Tân Vũ, Lạch Huyện, tạo thành một chuỗi cung ứng khép kín và bổ trợ lẫn nhau khai thác hàng rời, hàng tổng hợp và hàng container, có khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải đến 165.000DWT vào khai thác. Đây chính là nền tảng vững chắc để Cảng Hải Phòng tự tin bước vào năm 2026 - năm tăng tốc, năm bứt phá.



2026 là năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng chính thức đưa toàn bộ bến số 3, số 4 Cảng Lạch Huyện vào khai thác, hoàn thành nâng cấp luồng hàng hải khu vực Đình Vũ - Tân Vũ, mở ra không gian phát triển mới, tầm vóc mới cho Cảng Hải Phòng.



Với mục tiêu sản lượng 60 triệu tấn; trong đó, container đạt 3 triệu TEU”, toàn Cảng xác định phải hành động quyết liệt, đồng bộ, kỷ cương và hiệu quả, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư bổ sung phương tiện; đồng thời đẩy mạnh đầu tư phát triển và mở rộng các dịch vụ logistics, kho bãi, ICD, từng bước hình thành chuỗi dịch vụ trọn gói sau cảng, qua đó nâng cao năng lực khai thác, chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh tổng thể của Cảng.



Song song đó, Cảng Hải Phòng tập trung quyết liệt thu hút các tuyến dịch vụ mới ngay sau khi hoàn thành nạo vét luồng, gắn với mở rộng thị trường và gia tăng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng.



Tập trung tối ưu hóa diện tích kho bãi, nâng cao năng lực xếp dỡ và chất lượng dịch vụ; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ sạch, Carbon thấp, thân thiện với môi trường; triển khai đồng bộ phần mềm khai thác cảng tổng hợp tại Cảng Hải Phòng, và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong quản lý... cũng là những giải pháp trọng tâm mà Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng triển khai trong năm 2026.



Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng Nguyễn Tường Anh cho biết, với tinh thần “Đoàn kết - Kiên cường - Sáng tạo - Quyết liệt hành động”, toàn Cảng đã chủ động thích ứng, linh hoạt điều hành, khai thác tối đa nguồn lực, qua đó đạt được những kết quả rất đáng tự hào. Năm 2025, sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 43,55 triệu tấn, tăng trưởng 9,1%; Doanh thu 3.545 tỷ đồng, tăng trưởng vượt 18,25%; Lợi nhuận trước thuế 1.280 tỷ đồng, tăng trưởng 6,68%. Đặc biệt, đời sống người lao động được đảm bảo với mức thu nhập bình quân đạt trên 24 triệu đồng/người/tháng. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh, mà còn là kết tinh của trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào nghề nghiệp của mỗi người lao động Cảng Hải Phòng./.