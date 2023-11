Canada ưu tiên hỗ trợ Cần Thơ về bình đẳng giới và chống biến đổi khí hậu

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên cây lộc vừng vừa được hai bên trồng kỷ niệm 50 quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đã thông tin với Đoàn về tình hình kinh tế, xã hội, định hướng phát triển của Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng sinh thái, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.



Trong lĩnh vực thương mại, 9 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ thành phố Cần Thơ sang Canada là 4,18 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: Gạo, thủy sản, may mặc, nông sản và nông sản thực phẩm chế biến, thép và các sản phẩm từ thép. Kim ngạch nhập khẩu từ Canada đạt 0,05 triệu USD vào Việt Nam, mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu may.



Theo ông Nguyễn Thực Hiện, Cần Thơ mong tiếp tục gắn kết mối quan hệ giữa Việt Nam - Canada trong thời gian tới; mong muốn Tổng Lãnh sự Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho thành phố quan hệ, hợp tác với các đối tác, tổ chức Canada phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp chế biến,...



Dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cũng thay mặt lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ gửi lời mời Tổng Lãnh sự và thành viên đoàn tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.



Bà Annie Dubé bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Canada phát triển mạnh trong nhiều lĩnh vực, trong đó hai bên đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện cũng như là thành viên chung trong nhiều tổ chức: APEC, khối Pháp ngữ,...



Tổng Lãnh sự Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện tại có khoảng 16.000 du học sinh Việt Nam tại Canada, khoảng 275.000 người Canada gốc Việt đóng góp tích cực cho mối quan hệ hai bên. Việt Nam cũng là đối tác thương mại số 1 của Canada trong khối ASEAN. Trong thời gian tới, kỳ vọng Canada sẽ xuất được nhiều hàng hóa vào Việt Nam.



Bà Annie Dubé cho biết gần đây, Canada đã tài trợ những dự án phù hợp với các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam như biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được dự báo là khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất của biến đổi khí hậu. Do đó năm 2022, Canada có hỗ trợ dự án cho Đại học Cần Thơ về ứng phó lũ lụt.



Bên cạnh đó, Canada cũng ưu tiên hỗ trợ về bình đẳng giới, trao quyền cho trẻ em gái. Ngày 23/11 Đoàn sẽ làm việc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Cần Thơ, gặp gỡ học sinh để nói chuyện về chủ đề này.

Cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán Canada và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham gia trồng cây lưu niệm tại Công viên sông Hậu, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada./.