Cần Thơ và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực tiềm năng

Hai bên trao quà lưu niệm. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Cần Thơ và các đối tác Ấn Độ đã có bước phát triển tích cực nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có. Ấn Độ hiện là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng khách quốc tế cao đến Việt Nam, trong khi Cần Thơ đón khoảng hơn 7 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, là tiền đề lớn để kết nối song phương.

Hơn thế nữa, trong bối cảnh Cần Thơ sau hợp nhất đã mở rộng không gian phát triển, khẳng định vai trò trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và là điểm kết nối quan trọng trong chuỗi liên kết kinh tế khu vực. GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng khoảng 7,4–7,6%, cùng 123 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn gần 7 tỷ USD, thành phố xác định còn nhiều dư địa để thu hút các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có doanh nghiệp Ấn Độ.

Về giáo dục và giao lưu nhân dân, hiện có hơn 500 sinh viên Ấn Độ đang học tập tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hai bên mở rộng hợp tác học thuật và khoa học công nghệ.

Trên cơ sở đó, Cần Thơ đề nghị phía Ấn Độ tăng cường kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại – đầu tư và quảng bá tiềm năng địa phương. Thành phố ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và logistics. Đồng thời, hai bên có thể mở rộng hợp tác giáo dục – đào tạo, nhất là trong các ngành trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, y tế và dược phẩm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Lãnh đạo thành phố cũng đề xuất đẩy mạnh phát triển du lịch khi khách Ấn Độ thuộc phân khúc trung và cao cấp, với xu hướng chi tiêu cao và nhu cầu trải nghiệm văn hóa đặc trưng. Cần Thơ định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch sông nước gắn với lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm sinh thái nhằm thu hút thị trường này.

Đại sứ Tshering Wangchuk Sherpa đánh giá cao tiềm năng hợp tác của Cần Thơ với các địa phương của Ấn Độ. Đại sứ cam kết sẽ tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân. Cụ thể, trong thời gian tới, ông sẽ là trưởng đoàn, đưa các doanh nghiệp của Ấn Độ đến khảo sát và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Cần Thơ. Ngoài ra, ông cũng sẽ thúc đẩy các bên liên quan để nhanh chóng triển khai các hoạt động như triển lãm thương mại Ấn Độ, tuần lễ chiếu phim Ấn Độ… tại Cần Thơ.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Tshering Wangchuk Sherpa cho rằng những định hướng hợp tác mà hai bên đề xuất mang tính khả thi và thực chất cao. Trong đó, khoa học công nghệ, kinh tế và thương mại sẽ là những lĩnh vực trọng tâm thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới thông qua các chương trình cụ thể, thực chất, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Ấn Độ./.