Cần Thơ tổ chức nhiều chương trình chăm lo Tết cho người dân

Đoàn công tác tặng quà Tết cho các tiểu thương chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN

Ban tổ chức trao quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại phường Mỹ Xuyên (Cần Thơ). Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Đoàn công tác đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trần Đề và phường Mỹ Xuyên. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Quốc hội đối với lực lượng công nhân, người lao động.



Phát biểu tại các buổi gặp mặt, ông Lâm Văn Mẫn ân cần thăm hỏi, động viên và gửi lời chúc mừng năm mới đầm ấm, an vui đến toàn thể người lao động. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp Công đoàn thành phố Cần Thơ trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, đặc biệt là các hoạt động thiết thực trong dịp Tết Nguyên đán.



Ông kỳ vọng trong năm mới, lực lượng công nhân lao động sẽ tiếp tục giữ vững kỷ luật, tích cực lao động sản xuất để ổn định cuộc sống và cải thiện thu nhập. Đồng thời, ông cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống Mặt trận tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.



Dịp này, Đoàn công tác cũng tiến hành trao tặng 100 phần quà (gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt) cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trần Đề. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Quốc hội, góp phần giúp đồng bào vùng biên giới biển đón một mùa Tết ấm áp và đủ đầy hơn…

Cũng trong sáng 9/2, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức đoàn công tác đến thăm, tặng quà Tết cho các tiểu thương đang buôn bán trên chợ nổi Cái Răng. Tại đây, đoàn đã trao 400 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho các tiểu thương, góp phần động viên bà con đón Tết vui tươi, đầm ấm.



Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết, thực hiện chủ trương của Thành ủy, UBND thành phố về chăm lo để mọi người dân đều có Tết, nhất là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như tiểu thương, thương hồ buôn bán trên chợ nổi Cái Răng, thành phố đã tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho bà con. Qua đó, góp phần giúp người dân đón Tết vui tươi, ấm áp; đồng thời thể hiện sự quan tâm của chính quyền thành phố sau khi hợp nhất các địa phương.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố cũng mong muốn các tiểu thương tiếp tục nỗ lực trong lao động, kinh doanh, buôn bán trung thực, mến khách, giữ gìn trật tự, niêm yết giá cả phù hợp, góp phần xây dựng hình ảnh chợ nổi Cái Răng văn minh, thân thiện; qua đó gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng sông nước Cần Thơ, thu hút du khách trong và ngoài nước.



Theo anh Lê Hữu Trắng (còn gọi là anh Sáu Khóm, ở xã Tân Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long), tiểu thương kinh doanh mặt hàng khóm (dứa) tại chợ nổi Cái Răng cho biết, hằng năm vào dịp Tết Nguyên đán, anh đều nhận được sự quan tâm, thăm hỏi và quà Tết của lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng đó là tình cảm quý báu, tiếp thêm niềm vui, sự phấn khởi cho bà con tiểu thương. Năm nay, tình hình buôn bán của anh thuận lợi hơn những năm trước; dự kiến đến ngày 27 tháng Chạp sẽ về quê đón Tết và mùng 4 Tết tiếp tục trở lại chợ nổi buôn bán.



Việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết cho các tiểu thương tại chợ nổi Cái Răng được lãnh đạo thành phố Cần Thơ duy trì hằng năm, nhằm hỗ trợ một phần để bà con đón Tết vui tươi, ấm cúng; đồng thời kêu gọi người dân cùng chung tay giữ gìn và phát triển chợ nổi Cái Răng – một sản phẩm du lịch đặc trưng của Cần Thơ nói riêng và vùng sông nước Cửu Long nói chung.

Cùng với các hoạt động trên, tại Khu di tích lịch sử Chiến thắng Ông Hào (xã Trường Long), UBND các xã Trường Long, Trường Long Tây, Trường Xuân, Phong Điền và Tân Hòa đã phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương”. Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, 600 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng đã được trao tặng đến các cựu chiến binh, gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 5 xã. Kinh phí thực hiện chương trình do Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Cần Thơ và Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang tài trợ.



Đại diện các địa phương được thụ hưởng chương trình, bà Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND xã Phong Điền cho biết, những phần quà được trao tặng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất thiết thực giúp các gia đình đón Tết đầm ấm, vui tươi, mà còn là nguồn động viên tinh thần để các gia đình chính sách, hộ khó khăn có thêm điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống. Chủ tịch UBND xã Phong Điền mong muốn chương trình tiếp tục được duy trì hằng năm, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, “uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng.



Theo Sở Nội vụ thành phố, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở chủ động phối hợp với 103 xã, phường rà soát, triển khai cấp phát quà cho trên 32.700 người có công với tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng./.