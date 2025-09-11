Cần Thơ thúc đẩy hợp tác quốc tế về y tế, giáo dục

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Bà Melissa A. Brown bày tỏ sự ấn tượng khi đến thăm, chúc mừng thành phố Cần Thơ sau khi thực hiện hợp nhất đơn vị hành chính và xây dựng thành công chính quyền địa phương 2 cấp; mong muốn thời gian tới sẽ có ngày càng nhiều hơn sản phẩm của Hoa Kỳ đến với Việt Nam, trong đó có thành phố Cần Thơ. Bà Melissa A. Brown bày tỏ sự trân trọng về sự hợp tác giữa Cần Thơ và phía Hoa Kỳ ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, góp phần thúc đẩy an ninh y tế toàn cầu.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh, trong lĩnh vực hợp tác đầu tư tại thành phố, hiện có nhiều tổ chức phi chính phủ và quỹ của Hoa Kỳ đã tích cực tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên, hỗ trợ thiết bị y tế; hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em, người già, góp phần thiết thực cho an sinh xã hội địa phương. Hiện nay, ở Cần Thơ có một số dự án đang hợp tác và mong muốn được tiếp tục hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ gồm: Dự án hỗ trợ tăng cường chăm sóc mắt toàn diện cho cộng đồng tại Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Tim mạch và Bệnh viện Đa khoa thành phố. Thành phố kỳ vọng các chương trình này sớm tiếp tục được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng y tế và chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ mong muốn tăng cường hợp tác với đối tác Hoa Kỳ trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, y tế, giáo dục, đào tạo nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy hợp tác về chuyển giao và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên của thành phố như công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và sáng chế, cơ khí chế tạo, công nghệ môi trường chống biến đổi khí hậu, thiết bị chẩn đoán y tế công nghệ cao, năng lượng sạch, công nghệ bán dẫn và chuyển đổi số…

Hiện nay, thành phố tiếp nhận 4 dự án đầu tư trực tiếp từ Hoa Kỳ, tổng vốn đăng ký hơn 6,5 triệu USD trong các lĩnh vực chế biến dầu động thực vật, thương mại quốc tế và sản xuất trang sức, thực phẩm. Ngành Y tế thành phố hợp tác với các tổ chức MEET và IPSAC của Hoa Kỳ trao đổi, học tập kinh nghiệm về lĩnh vực sản phụ khoa, phẫu thuật ngoại khoa nhi, điều trị các bệnh về ung bướu, lao và bệnh phổi… Đây là những tín hiệu tích cực thể hiện sự quan tâm của các nhà đầu tư Hoa Kỳ đối với tiềm năng phát triển của Cần Thơ./.